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Az Alkotmánybíróság épülete az I. kerületi Donáti utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hétfőn dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdítási ügyében

Infostart

Nem született döntés valamennyi, a Fidesz és a KDNP által megtámadott Alaptörvény-módosítás ügyében az Alkotmánybíróság augusztus 13-i ülésén.

Hiába szerepeltek a napirenden az Alkotmánybíróság augusztus 13-i ülésén az Alaptörvény módosítását támadó fideszes indítványok, a testület nem döntött valamennyi kérdésben.

A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll-indítványok az augusztus 17-i teljes ülésen szerepelnek ismét a testület előtt, noha augusztus 28-ig ítélkezési szünet van – írta az Origo.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Alkotmánybíróság (Ab) visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény tizenhatodik módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekva) kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte.

A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza.

A határozat teljes szövege itt olvasható.

Az Ab a határozatában emlékeztetett, hogy jelen beadványban az indítványozók az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében hozott törvény és egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is kérték. A testület azonban úgy döntött, hogy ezt a kérelmet elkülöníti és önálló eljárásban vizsgálja.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőn dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdítási ügyében

alkotmánybíróság

alaptörvény-módosítás

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