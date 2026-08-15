Hétfőn dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás elmozdítási ügyében

Hiába szerepeltek a napirenden az Alkotmánybíróság augusztus 13-i ülésén az Alaptörvény módosítását támadó fideszes indítványok, a testület nem döntött valamennyi kérdésben.

A köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével, a képviselői cikluskorláttal és az alkotmánybírói korhatárral kapcsolatos utólagos normakontroll-indítványok az augusztus 17-i teljes ülésen szerepelnek ismét a testület előtt, noha augusztus 28-ig ítélkezési szünet van – írta az Origo.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az Alkotmánybíróság (Ab) visszautasította a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény tizenhatodik módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekva) kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte.

A testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg, ezért az indítványt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza.

A határozat teljes szövege itt olvasható.

Az Ab a határozatában emlékeztetett, hogy jelen beadványban az indítványozók az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében hozott törvény és egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését is kérték. A testület azonban úgy döntött, hogy ezt a kérelmet elkülöníti és önálló eljárásban vizsgálja.