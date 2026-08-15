ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 15. szombat Mária
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kriszt Sarolta a nõi hétpróba 200 méteres síkfutás száma után a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Újabb két rekordot írt át a még csak 19 éves Kriszt Sarolta

Infostart / MTI

Kriszt Sarolta U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal a nagyszerű hatodik helyen végzett, míg Szűcs Szabina az utolsó szám előtt visszalépett hétpróbában szombat este, a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

A 19 éves gödöllői tehetség egészen ihletett formában versenyezte végig az elmúlt két napot, 100 m gáton 13.38 másodperccel 16 századdal futott jobbat idei legjobbjánál és mindössze három századdal maradt el egyéni csúcsától, majd magasugrásban szintén szezoncsúcsot jelentő 1,71 métert produkált. A péntek esti folytatásban is remekelt, súlylökésben 13,26 méteres egyéni csúcsot ért el, 200-on pedig 23.58 másodperccel zárt, így összességében 3701 ponttal fejezte be a napot a 11. helyen.

Ahogy ő is elmondta, neki a második napja mindig erősebb, s ennek megfelelően szerepelt szombaton. Előbb távolugrásban 6,44 métert produkált, majd gerelyhajításban 46,67 métert. Mindkét eredmény a hatodik legjobb volt a mezőnyben, s összetettben 5485 pontjával szintén a hatodik pozícióba lépett fel. Kriszt péntek este megemlítette, hogy 800 méteren idén még adós egy jó futással, de reméli, hogy szombaton este sikerül majd ezt az adósságát „törlesztenie”.

Az összetett állás alapján az előre lépésre kevés esély mutatkozott, ugyanis az ötödik német Sophie Weissenberg (5689 pont) több mint 200 ponttal előzte meg, mögötte viszont óriási volt a tülekedés. Az első négy szám után még éllovas lengyel Adrianna Sulek-Schubert kettő, a nyolcadik Maria Vicente nyolc, a kilencedik portugál Jéssica Barreira 17, a tízedik litván Beatrice Juskeviciute pedig 41 pontra állt tőle, de még a 11. olasz Sveva Gerevini is mindössze 62 ponttal követte.

Mindez azt jelentette, hogy nagyot kellett futnia 800-on, lehetőleg valamennyi üldözőjét megelőzve, akik közül egyértelműen a lengyel volt a legveszélyesebb, aki a mezőny legjobb kétkörös szezoncsúcsával (2:08.83 perc) rendelkezett, Kriszténél (2:11.43 p) két és fél másodperccel jobbal.

Kriszt Sarolta az összetett állás legjobbjaival egy futamban szerepelt és nagyon érett futást mutatott be. Az első 500 méteren szorosan a lengyel mögött haladt, majd ellépett mellette és tapadt a mezőny elejére. A hajrában láthatóan már nagyon küzdött, de végül a hatodik helyen ért célba 2:12.93 perccel (922 pont), s mivel közvetlen riválisai közül csak az olasz végzett előtte, s ő is csak kevéssel, így megőrizte összetettben is a hatodik helyet.

A fiatal magyar 6407 ponttal zárt és 156 pontot javított a tavaly óta általa tartott U20-as rekordon. Az eddigi U23-as csúcsot – melyet Krizsán Xénia ért el 2015-ben – 85 ponttal múlta felül.

A kifejezetten peches versenyt futott viszont Szűcs Szabina. A BHSE ötpróbában világbajnoki negyedik atlétája boksasérüléssel küszködik egy ideje, és pénteken mind a négy számban egy kicsit elmaradt attól, amit várt, 3609 ponttal a 18. helyen állt. Szombat délelőtt aztán gyorsan el is dőlt, hogy nem fog tudni előkelő helyen végezni, miután mindhárom távolugrása érvénytelen volt és pont nélkül zárta az ötödik próbát. Ennek ellenére nem adta fel, a gerelyhajításra is odaállt, de nem tudott jól dobni, 39,44 métert ért el és maradt az utolsó helyen (4266 pont), a 800 métertől pedig visszalépett.

A hétpróbát az írek világbajnoki ezüstérmese, Kate O'Connor nyerte meg 6751 ponttal, a holland Emma Oosterwegel (6713 pont) és Sofie Dokter (6645 pont) előtt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újabb két rekordot írt át a még csak 19 éves Kriszt Sarolta

európa-bajnokság

hétpróba

Kriszt Sarolta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése – közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök.
 

Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

„Két hete szóltunk” – Toroczkai László nekiment Magyar Péter paksi akciójának

Fidesz: Magyar Péter paksi „önfényezése” igazolta a távolmaradásunkat

Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fenyegető energiaviharban mutatunk irányt a befektetőknek

Fenyegető energiaviharban mutatunk irányt a befektetőknek

Az amerikai-iráni feszültség és a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása olyan globális energiaválsággal fenyeget, amely közvetlenül meghatározza a mindennapjainkat és a befektetési piacokat. Befektetői klubunkon, amelyet 2026. augusztus 27-én rendezünk meg online formában, részletesen elemezzük a geopolitikai helyzetet és annak gazdasági, tőkepiaci következményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába

Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába

A befektetők között megtalálható az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója is.

BBC
Business Sport Travel Science
Morocco detains dozens of migrants trying to cross into Ceuta

Morocco detains dozens of migrants trying to cross into Ceuta

Security had been stepped up amid suggestions on social media of a second mass crossing on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 19:45
Sárkány Zalán országos csúccsal Eb-ezüstérmes
2026. augusztus 15. 18:51
Tizenegyest rontott az MTK Újpesten
×
×