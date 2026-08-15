Újabb két rekordot írt át a még csak 19 éves Kriszt Sarolta

A 19 éves gödöllői tehetség egészen ihletett formában versenyezte végig az elmúlt két napot, 100 m gáton 13.38 másodperccel 16 századdal futott jobbat idei legjobbjánál és mindössze három századdal maradt el egyéni csúcsától, majd magasugrásban szintén szezoncsúcsot jelentő 1,71 métert produkált. A péntek esti folytatásban is remekelt, súlylökésben 13,26 méteres egyéni csúcsot ért el, 200-on pedig 23.58 másodperccel zárt, így összességében 3701 ponttal fejezte be a napot a 11. helyen.

Ahogy ő is elmondta, neki a második napja mindig erősebb, s ennek megfelelően szerepelt szombaton. Előbb távolugrásban 6,44 métert produkált, majd gerelyhajításban 46,67 métert. Mindkét eredmény a hatodik legjobb volt a mezőnyben, s összetettben 5485 pontjával szintén a hatodik pozícióba lépett fel. Kriszt péntek este megemlítette, hogy 800 méteren idén még adós egy jó futással, de reméli, hogy szombaton este sikerül majd ezt az adósságát „törlesztenie”.

Az összetett állás alapján az előre lépésre kevés esély mutatkozott, ugyanis az ötödik német Sophie Weissenberg (5689 pont) több mint 200 ponttal előzte meg, mögötte viszont óriási volt a tülekedés. Az első négy szám után még éllovas lengyel Adrianna Sulek-Schubert kettő, a nyolcadik Maria Vicente nyolc, a kilencedik portugál Jéssica Barreira 17, a tízedik litván Beatrice Juskeviciute pedig 41 pontra állt tőle, de még a 11. olasz Sveva Gerevini is mindössze 62 ponttal követte.

Mindez azt jelentette, hogy nagyot kellett futnia 800-on, lehetőleg valamennyi üldözőjét megelőzve, akik közül egyértelműen a lengyel volt a legveszélyesebb, aki a mezőny legjobb kétkörös szezoncsúcsával (2:08.83 perc) rendelkezett, Kriszténél (2:11.43 p) két és fél másodperccel jobbal.

Kriszt Sarolta az összetett állás legjobbjaival egy futamban szerepelt és nagyon érett futást mutatott be. Az első 500 méteren szorosan a lengyel mögött haladt, majd ellépett mellette és tapadt a mezőny elejére. A hajrában láthatóan már nagyon küzdött, de végül a hatodik helyen ért célba 2:12.93 perccel (922 pont), s mivel közvetlen riválisai közül csak az olasz végzett előtte, s ő is csak kevéssel, így megőrizte összetettben is a hatodik helyet.

A fiatal magyar 6407 ponttal zárt és 156 pontot javított a tavaly óta általa tartott U20-as rekordon. Az eddigi U23-as csúcsot – melyet Krizsán Xénia ért el 2015-ben – 85 ponttal múlta felül.

A kifejezetten peches versenyt futott viszont Szűcs Szabina. A BHSE ötpróbában világbajnoki negyedik atlétája boksasérüléssel küszködik egy ideje, és pénteken mind a négy számban egy kicsit elmaradt attól, amit várt, 3609 ponttal a 18. helyen állt. Szombat délelőtt aztán gyorsan el is dőlt, hogy nem fog tudni előkelő helyen végezni, miután mindhárom távolugrása érvénytelen volt és pont nélkül zárta az ötödik próbát. Ennek ellenére nem adta fel, a gerelyhajításra is odaállt, de nem tudott jól dobni, 39,44 métert ért el és maradt az utolsó helyen (4266 pont), a 800 métertől pedig visszalépett.

A hétpróbát az írek világbajnoki ezüstérmese, Kate O'Connor nyerte meg 6751 ponttal, a holland Emma Oosterwegel (6713 pont) és Sofie Dokter (6645 pont) előtt.