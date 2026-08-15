Furcsa minta rajzolódott ki az ötöslottó nyerőszámainál

A marokkói rendőrség szombaton legalább 111 embert tartóztatott le, akik a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai exklávéba, Ceutába próbáltak bejutni, miután a közösségi médiában újabb tömeges határátlépésre szólítottak fel. Az akció két héttel a július 30-i, több mint 72 ezer migráns részvételével zajló, legalább 96 halálos áldozatot követelő átkelési kísérletet követően történt.