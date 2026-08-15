Furcsa minta rajzolódott ki az ötöslottó nyerőszámainál

Nyerőszámok:
- 1 (egy)
- 24 (huszonnégy)
- 44 (negyvennégy)
- 54 (ötvennégy)
- 74 (hetvennégy)
Joker: 368412
Nyerőszámok:
Joker: 368412
A marokkói rendőrség szombaton legalább 111 embert tartóztatott le, akik a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai exklávéba, Ceutába próbáltak bejutni, miután a közösségi médiában újabb tömeges határátlépésre szólítottak fel. Az akció két héttel a július 30-i, több mint 72 ezer migráns részvételével zajló, legalább 96 halálos áldozatot követelő átkelési kísérletet követően történt.
Bár a tervezettnél kevesebben, mintegy 350-360 ezren látogattak ki az idei Sziget fesztiválra, és a pénzügyi veszteség is meghaladja a várakozásokat, Gerendai Károly alapító szerint sikeres volt az irányváltás.
Andy Burnham says the former Cambridge professor's death is a "really sad, sad and sorry state of affairs".