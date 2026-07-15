Tisza-szigetek: Magyar Péter nagy bejelentést tett

„Augusztus 20-án az állami ünnepség mellett megtartjuk a TISZA Szigetek országos találkozóját Budapesten! Részletek hamarosan. Hálásak vagyunk mindannyiótok emberfeletti munkájáért!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, és mellé azt a videót is kitette, amelyben keddi egyik parlamenti megszólalásában erről beszélt.

Korábban Pósfai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy az eredeti, összesen 17,5 milliárd forintos pénzügyi keret egyharmadából rendezik majd meg az államalapítás ünnepe körüli rendezvénysorozatot.