Uniós pénzek hazahozatala: itt a Fidesz kritikája

Pénteki ülésén jóváhagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az Ecofin Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), ami

mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánk számára.

Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit

kiegészít hozzávetőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte:

a pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be.

A Fidesz közleményben reagált a hírre. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint az ellenzéki párt közölte: a Tisza, bár mást állít, nem tartotta be ígéretét és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott tízmilliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország.

A Fidesz szerint a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított, ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békéscsaba-Lökösháza és az Almásfüzitő-Komárom vasútfejlesztés, akárcsak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. – Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt „ellopták volna” – rögzítették.

Harmadrészt azt hangsúlyozta a párt, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Itt példaként a vasúti személyszállítást és a szélerőműveket hozta fel az ellenzéki párt, amely szerint a pénzek jórészt átfolynak Magyarországon, és egyes területeken növelik függőségünket.

Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek.

A Fidesz szerint a Tisza-kabinet vállalta a személyi jövedelemadó- és társasági adókedvezmények csökkentését, valamint a kiskereskedelmi adó módosítását, hogy lépéseket tesz az ár- és kamatplafonok fokozatos kivezetése, illetve a lakástámogatási eszközökhöz való hozzáférés korlátozása érdekében, a kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek telepítésére vonatkozó korlátozásokat, így a védőtávolságra és maximális magasságra vonatkozó előírásokat, és nem biztosítja a közelben élők érdekeinek védelmét, a Fidesz szerrint a kormány vállalta a vasúti személyszállítás liberalizációjának felgyorsítását, és formálisan is kötelezettséget vállalt a kormány arra, hogy belép az Európai Ügyészségbe. A kérelmet az Európai Bizottság éppen ma jóvá is hagyta.

Az uniós források Magyarországnak és a magyar embereknek járnak. Közös érdekünk, hogy ezek minél gyorsabban eljussanak a jogosultakhoz és jól hasznosuljanak – közölte a Fidesz, hozzátéve: „a társadalom közös érdeke az is, hogy az uniós forrásokért cserébe se vállaljon a kormány olyan intézkedéseket, amelyek nem szolgálják a magyar embereket.” Az ellenzéki párt szerint „közös érdekünk, hogy az uniós források a fenntartható hazai növekedést és ne a külföldi piacvásárlást szolgálják.”