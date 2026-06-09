ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.86
usd:
308.26
bux:
133372.63
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Bejelentések, vizsgálatok, költségek: ezt tudni jelenleg az azbesztügyről az ÉKFM szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hamarosan elkészül a tárcaközi munkacsoport jelentése az azbesztkrízisről. Csak a laboratóriumi vizsgálat több mint tízmillió forintba került, és a legsúlyosabban szennyezett helyszínek mentesítése milliárdokat emészthet fel.

A tavasszal berobbant azbesztszennyezési-ügyben már három nyugat-magyarországi vármegye legalább 250 települése érintett, ahová szállítottak az osztrák bányákból szállított, szennyezett kőzúzalékból, összesen 1,4 millió tonnát – írja a hvg.hu.

A szennyezés komoly egészségügyi kockázatot hordoz: bár az azbeszttartalmú kő önmagában nem jelent veszélyt, de terhelés hatására kiszabadulhatnak belőle az azbesztszálak, amik a levegőbe jutva, majd az emberek által belélegezve növelhetik a rákos megbetegedések kockázatát.

A Tisza-kormány gyorsan lépett, az élő környezetért felelős miniszter a helyszínen tájékozódott első munkanapjain, a kárfelmérés, a kockázatcsökkentés és a mentesítés érdekében tárcaközi munkacsoport, a felelősség és kártalanítás kérdésének megvitatására osztrák–magyar közös bizottság alakult. Az ügyről tárgyalt a kormány, a témát felhozták a parlamentben is. A lap érdeklődött a tárcánál, mi mindent lehet jelenleg tudni az ügyről.

Válaszában az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azt írta, a Tárcaközi Azbeszt Munkacsoport május 19-én ült össze először és azóta napi munkakapcsolatban van. Eddig felosztották egymás között a feladatokat, kijelölték a felelősöket, és határidőket szabtak. A munkacsoportba a rá vonatkozó május 18-i kormányhatározatban megnevezett 11 minisztérium mellett bevonták a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát is.

Az osztrák-magyar bizottság munkáját magyar részről Bögi Viktória, az ÉKFM parlamenti államtitkára vezeti, a különböző szakterületeket különböző minisztériumok, illetve állami szervezetek képviselik, így

  • környezettechnológia, kármentesítés valamint hulladékgazdálkodás – ÉKFM;
  • fogyasztóvédelem, piacfelügyelet – Gazdasági és Energetikai Minisztérium;
  • bányafelügyelet – Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;
  • a büntetőeljárást folytató nyomozó hatóság képviselete – Belügyminisztérium;
  • hatósági feladatok – Vas Vármegyei Kormányhivatal;
  • közúti infrastruktúra, közlekedési szakterület – Közlekedési és Beruházási Minisztérium;
  • egészségügyi kockázatok kapcsán – Egészségügyi Minisztérium;
  • Igazságügyi Minisztérium;
  • valamint az ausztriai magyar nagykövetség egyik munkatársa.

A bizottság többek között vizsgálja majd az osztrák és uniós jogszabályok alkalmazását; a szállítási és forgalmazási láncot; a lakosság, a forgalmazók és a hatóságok irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségek teljesülését; feltárja a bányák engedélyezési, ellenőrzési és működési gyakorlatát; foglalkozik a már kitermelt és készleten lévő kőzetanyag további forgalmazásának korlátozásával; illetve feltárja a felelősségi viszonyokat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor hétfőn a parlamentben a fideszes V. Németh Zsolt kérdésére arról beszélt, hogy „nagyon nagy disznóság történt”, az osztrák bányák tudták, hogy azbeszttartalmú követ árulnak, de erről nem tájékoztatták vevőiket. A miniszter szerint a felelősség megáll és megállapítható Ausztria irányában.

A minisztérium tájékoztatása szerint a kormányhivatalokhoz június 2-ig 803 ilyen közérdekű bejelentés érkezett azbesztgyanús kőzettel kapcsolatban a három érintett – Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében. A tárca jelezte, ezeket minden esetben kivizsgálják, szükség esetén akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat is végeztetnek, és eddig 181 esetben vizsgálták a kőzúzalék azbeszttartalmát.

A kőzettani vizsgálatok egyébként darabonként bruttó 60 ezer, a levegő szervetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálata pedig körülbelül bruttó 1,5 millió forintba kerül. Ez alapján csak kövek azbeszttartalmára vonatkozó vizsgálatok 10,8 millió forintba kerülhettek, amit a kormányhivatalok saját költségvetéséből finanszíroznak.

A tárca eddig csak a Szombathelyen található Oladi Plató esetében számolta ki a teljes mentesítési költséget: erről a helyszínről 84 ezer tonna azbeszttartalmú kőzetet kell felszedni, elszállítani, és ártalmatlanítani hulladéklerakóban, ami nettó 3,6 milliárd forintba kerülne, és három hónapig tartana. A minisztérium tájékoztatása szerint az azbesztmentesítési munkálatok a költségvetés tartalékai terhére finanszírozhatók. Meglátásuk szerint a munkacsoport indokoltnak látja egy dedikált költségvetési előirányzat létrehozását erre a célra. Ezt szerintük kormányzati hatáskörben is meg lehet tenni a költségvetés módosítása nélkül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bejelentések, vizsgálatok, költségek: ezt tudni jelenleg az azbesztügyről az ÉKFM szerint

vizsgálat

környezetszennyezés

munkacsoport

költségek

szennyezés

elhárítás

azbeszt

feladatkör

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

A 110 oldalas javaslatcsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán.
 

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Már Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő is elismeri, hogy az ukrán mélységi dróncsapások komoly fejtörést okoznak az orosz üzemanyagellátásnak. A pilóta nélküli fegyvereknek hála az orosz területszerzés 2023 óta először negatívba fordult. A drónháború elmérgesedésével egyre gyakrabban bukkannak fel orosz és ukrán drónok NATO-tagállamok területén: Romániában egy ukrán tengeri drón okozott botrányt, a baltikumban repülő eszközök borzolják a kedélyeket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja

Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja

Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran shot down US helicopter and vows to respond

Trump says Iran shot down US helicopter and vows to respond

Two crew members of the Apache helicopter that crashed following the attack were rescued by an American sea drone.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 22:19
Vadászkamara: a hangsúly a vadgazdálkodáson lesz a vadászat helyett
2026. június 9. 22:07
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot
×
×