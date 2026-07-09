Fizetőssé válhat a parkolás egy balatoni településen – most bárki elmondhatja a véleményét

Úgy tűnik, továbbra sem került le az asztalról Balatonalmádiban a fizetős parkolási rendszer kialakítása. A város hivatalos honlapján június végén jelent meg egy részletes kérdőív, amelyben a helyiek, a nyaralótulajdonosok, a rendszeres látogatók és a turisták véleményét egyaránt várják a város parkolási helyzetéről – írja a veol.hu.

Mint írják, a kérdésekből is rögtön látszik, hogy nem egy elégedettségi felmérésről van szó: a beküldők külön értékelhetik a parkolási helyzetet a turistaszezonban és azon kívül, valamint több konkrét területet is pontozhatnak.

A felmérés egyik része a lehetséges megoldásokról kérdezi az érintetteket.

A válaszadók többek között értékelhetik az időkorlátos parkolást, a P+R parkolók kialakítását, a szabálytalan parkolás szigorúbb szankcionálását, új parkolók építését, valamint külön a fizetős parkolás főszezoni és egész éves bevezetését.

A parkolás éppen a nyári időszakban különösen aktuális probléma. Egy meleg hétvégi napon a Wesselényi strand parkolója és környéke, a könyvtár előtti Pannónia parkoló is már délelőtt megtelt, miközben a távolabbi utcákban még volt szabad hely. A Wesselényi strand egyik előnye jelenleg éppen az, hogy a környéken ingyenesen lehet parkolni.

A felmérés várhatóan képet ad arról is, hogyan látják a parkolási helyzetet azok a turisták, akik éppen a balatoni főszezonban érkeznek a városba. A város tájékoztatása szerint a feldolgozott adatokat később nyilvánosságra hozzák az önkormányzat és a városi cég honlapján.