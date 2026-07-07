Bubi-tesztelésre hívják „fél Budapestet”, de megvan az oka

A tesztre e héten a BKK weboldalán jelentkezhetnek azok, akik a BudapestGO alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves Mol Bubi bérletet vásároltak írták.

A használathoz szükséges információkról a BKK e-mailben tájékoztatja a felhasználókat – tették hozzá.

Kifejtették, hogy a BKK több lépcsőben, fokozatosan vezeti be a Mol Bubi új generációját annak érdekében, hogy a „valós használati környezetben, közvetlen felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa a rendszert”.

A társaság június 19-én először zárt tesztet indított. A felhasználók visszajelzései alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek: a tesztelők szerint könnyen kezelhetők és kényelmes használatot biztosítanak. Emellett a mindennapi használatot segítő praktikus megoldások – például az ülés gyors és egyszerű állíthatósága – is hozzájárulnak a pozitív tapasztalatokhoz. Az applikációval kapcsolatban elsősorban kisebb, a használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, illetve néhány esetben a kerékpárokhoz kapcsolódó működési vagy érzékenységi kérdéseket is jeleztek a felhasználók.

A BKK közlése szerint a Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent: a mostaninál nagyobb, a felhasználói igényekhez igazodóan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely mechanikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll.

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd – közölték.