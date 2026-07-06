Elégedetlenek a budapesti taxisok a BKK rendszerével, vizsgálatot követelnek

Komoly feszültség robbant ki a budapesti taxis társadalom és a főváros közlekedésszervezője között – írja az Index. A laphoz eljuttatott levélben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete egy nyílt levelet juttatott el Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a frakcióvezetőkhöz, amelyben a BKK személytaxi-szolgáltatás felügyeletének azonnali, független, külső átvilágítását kezdeményezik.

A dokumentum szerint egy április végén közzétett közérdekű bejelentés, valamint a szakmabeliek napi tapasztalatai vezettek idáig. „Az elmúlt időszakban megjelent sajtóinformációk, a mellékelt bejelentésben foglalt állítások, valamint a tisztességes taxis kisvállalkozások mindennapos tapasztalatai alapján szervezetünk álláspontja szerint már nem egyes, különálló szakmai problémákról van szó, hanem a személytaxi-szolgáltatás teljes felügyeleti rendszerét érintő, sürgősen vizsgálandó kérdésekről” – áll a szervezet levelében.

Az érdekképviseleti szerv jelezte, hogy nem kívántak rögtön a politikai döntéshozókhoz fordulni, hanem első körben a BKK illetékeseinél próbáltak meg eljárni, ám ott zárt ajtókra találtak.

A kialakult helyzet miatt a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete határozott, külső és független vizsgálatsorozatot követel a főváros vezetésétől.

Hét pontban foglalták össze azokat az azonnali intézkedéseket, amelyeket elkerülhetetlennek tartanak az átlátható működés helyreállításához:

A közérdekű bejelentésben foglalt állítások teljes körű, független kivizsgálását; A 2026. április 28. előtt lezajlott belső compliance (megfelelőségi) vizsgálat teljes és független auditját; A BKK személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásának és ellenőrzési rendszerének teljes körű, külső vizsgálatát; A BKK TaxiTrack alkalmazásának bevezetésével és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő jogi és szakmai keretek vizsgálatát; A hatósági ár BKK általi felülvizsgálati gyakorlatának és az elmúlt években készült elemzések elmaradásának kivizsgálását; A kötelező BKK taxi szemle kapacitásainak, átláthatóságának és működésének felülvizsgálatát; Valamint a rendszeres, intézményesített szakmai egyeztetések visszaállítását.

A szervezet hangsúlyozza levelében, hogy nem a konfrontáció, hanem a megoldás a céljuk, és nyitottak a tárgyalásokra.

„Szervezetünk továbbra is kész a konstruktív szakmai párbeszédre a budapesti utazóközönség és a tisztességes taxis vállalkozások érdekében” – írta Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke. A nyílt levelet a fővárosi vezetés mellett a sajtó is megkapta.