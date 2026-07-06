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Különös perspektívában a kormányszóvivő.
Nyitókép: Köböl Anita közösségi oldala

A kormányszóvivő a Facebookon magyarázza az iskolatámogatási terveket

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Köböl Anita kormányszóvivő közösségi oldalán jelentette be, hogy a legutóbbi kormányülésen megszületett a döntés az új iskolakezdési támogatás bevezetéséről. A kormányzati intézkedés összesen 400 ezer gyermek számára biztosíthat segítséget a tanévkezdéshez.

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a program kidolgozása hosszú egyeztetési folyamatot követően zárult le.

A munka három minisztérium bevonásával zajlott, a cél az volt, hogy a támogatás a lehető leghatékonyabb formában jusson el az érintett családokhoz.

A támogatásban részesülők köre

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekek,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek,
  • a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben részt vevők,
  • az egyszülős családban élő gyermekek,
  • a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedők,
  • valamint az árvaellátásban részesülő gyermekek.

Köböl Anita hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja az esélyegyenlőség növelése és az oktatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. A kormányszóvivő kitért arra is, hogy a kormányzati munkafolyamat során a miniszterelnök kiemelt figyelmet fordított a program széles körű megvalósítására, magyarán többször visszadobta a javaslatokat.

A tervezettel kapcsolatban a társadalmi egyeztetés már megkezdődött, a véleményeket július 10-ig juttathatják el az illetékesekhez.

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