A kormányszóvivő a Facebookon magyarázza az iskolatámogatási terveket

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a program kidolgozása hosszú egyeztetési folyamatot követően zárult le.

A munka három minisztérium bevonásával zajlott, a cél az volt, hogy a támogatás a lehető leghatékonyabb formában jusson el az érintett családokhoz.

A támogatásban részesülők köre

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekek,

a sajátos nevelési igényű gyermekek,

a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben részt vevők,

az egyszülős családban élő gyermekek,

a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedők,

valamint az árvaellátásban részesülő gyermekek.

Köböl Anita hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja az esélyegyenlőség növelése és az oktatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. A kormányszóvivő kitért arra is, hogy a kormányzati munkafolyamat során a miniszterelnök kiemelt figyelmet fordított a program széles körű megvalósítására, magyarán többször visszadobta a javaslatokat.

A tervezettel kapcsolatban a társadalmi egyeztetés már megkezdődött, a véleményeket július 10-ig juttathatják el az illetékesekhez.