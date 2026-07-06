A kormányszóvivő a Facebookon magyarázza az iskolatámogatási terveket

A kormányszóvivő tájékoztatása szerint a program kidolgozása hosszú egyeztetési folyamatot követően zárult le.
A munka három minisztérium bevonásával zajlott, a cél az volt, hogy a támogatás a lehető leghatékonyabb formában jusson el az érintett családokhoz.
A támogatásban részesülők köre
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekek,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek,
- a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben részt vevők,
- az egyszülős családban élő gyermekek,
- a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél nevelkedők,
- valamint az árvaellátásban részesülő gyermekek.
Köböl Anita hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja az esélyegyenlőség növelése és az oktatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. A kormányszóvivő kitért arra is, hogy a kormányzati munkafolyamat során a miniszterelnök kiemelt figyelmet fordított a program széles körű megvalósítására, magyarán többször visszadobta a javaslatokat.
A tervezettel kapcsolatban a társadalmi egyeztetés már megkezdődött, a véleményeket július 10-ig juttathatják el az illetékesekhez.