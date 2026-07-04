Iskolakezdési támogatás: fontos részleteket közölt az adózásról Kármán András pénzügyminiszter

Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: „nagyjából 400 ezer gyermek után” fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.

„Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt az előző kormánytól örökölt nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani” – közölte a tárcavezető.

Minden iskolás gyermek jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra, aki

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek,

a sajátos nevelési igényű gyerekek,

a Dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, valamint

a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek.

minden olyan gyermek is megkapja a százezer forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik.

A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint. Az első részletet, 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, a második részlet október végéig utalvány formájában érkezik.