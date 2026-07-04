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Nyitókép: Unsplash

A kórházi botrány politikusokat is elért, lemondott két főpolgármester-helyettes Varsóban

Infostart / MTI

VIP-szoba politikusoknak, 100 milliós kenőpénzek, zsarolás holttestekkel... a botrány miatt lemondott Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester két helyettese, Donald Tusk kormányfő pedig további személyi következmények levonását helyezte kilátásba, ha elmaradna a felelősségvállalás.

Trzaskowski a fő kormánykoalíciós párt, a Polgári Koalíció (KO) alelnöke. Két helyettese, Renata Kaznowska és Aldona Machnowska-Góra amiatt nyújtotta be lemondását, hogy korrupció gyanúja merült fel a fővárosi önkormányzat 2021-ben felépült Déli Kórházával kapcsolatban, és ez heves társadalmi vitát váltott ki.

A népszerű Kanal Zero YouTube-csatornán június közepén ismertetett információk szerint a kórház sürgősségi osztályának munkáját a KO egyik fiatal politikusa, az ifjúsági tagozat volt elnöke, Dawid Kacprzyk felügyelte.

A sürgősségi osztály mellett létesített „VIP-szoba” közvetítésével a KO egyes politikusait soron kívül fogadták orvosi vizsgálaton

a médiacsatornáknak nyilatkozó tanúk szerint. Az altatóorvosi szakképesítését éppen megszerző Kacprzyk a vagyonnyilatkozata alapján tavaly 1,6 millió zlotyt (132 millió forint) keresett több kórházi állásban. Kacprzyk az ügy miatt lemondott párttagságáról.

A Kanal Zero és az onet.pl hírportál arról is beszámolt, hogy

a Déli Kórház patológiai osztálya törvényellenesen üzletelt az elhunyt páciensek holttestével, és zsarolta a hozzátartozókat.

A kórház működését az ügyészség vizsgálja.

Donald Tusk pénteki sajtóértekezletén hangsúlyozta: minden állampolgárnak egyenlő eséllyel kell hozzáférnie az egészségügyi ellátáshoz. Véget kell vetni „a VIP-szobáknak, (…) annak, hogy (egyes orvosok) jogellenesen milliókat keresnek” – húzta alá a kormányfő. Az egészségügy működéséért felelős intézmények - az állami egészségügyi biztosító (NFZ) és az egészségügyi tárca - előtt álló legfontosabb feladatnak Tusk a rendszer megváltoztatását nevezte úgy, hogy ne tegye lehetővé a visszaéléseket.

Bejelentette: amennyiben keddig nem kap e téren kielégítő és pontos javaslatokat, szerdán meghozza a megfelelő döntéseket, ezen belül személyieket is.

Az állami és az önkormányzati egészségügyi intézmények szakorvosi rendelőiben

gyakran több hónapos várólisták vannak. Nem léteznek kormányzati kórházak, bár vezető politikusok a varsói katonai és a belügyminisztériumi kórházban is kaphatnak ellátást.

Az államfői hivatalban és a parlamentben is működik orvosi rendelő. Emellett a közigazgatási intézmények kollektív megállapodások alapján kedvezményes költségű ellátást biztosítanak dolgozóiknak a magántulajdonban lévő egészségügyi intézményekben.

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Kezdőlap    Külföld    A kórházi botrány politikusokat is elért, lemondott két főpolgármester-helyettes Varsóban

lengyelország

egészségügy

varsó

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