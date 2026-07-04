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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Pontosan mi is?” – Magyar Péter rögtön reagált Gulyás Gergely válságlevelére

Infostart / MTI
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Viccesen hangzik az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából – írta válaszul a Fidesz-frakcióvezetőjének Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szombat este.

„Gulyás Gergely és a Fidesz szerint az Alaptörvény 17. módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon” – idézte a kormányfő a kritikát, hozzátéve, gondolkodik, hogy pontosan mi okoz alkotmányos válsághelyzetet Gulyás Gergely szerint.

„A bírói önigazgatás megerősítése? Az Alkotmánybíróság Fidesz által elvett jogköreinek visszaadása? Az alkotmánybírókra évtizedekig fennálló 70 éves korhatár visszahozása? Az orbáni gazdasági maffia ellen létrehozandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal? A jogállam leépítésében aktív szerepet vállaló és a pártállam kiépítésében részt vevő Orbán-báb leváltása? Vagy egy új, a teljes nemzet által közösen megalkotandó Alkotmány?” –- sorolta kérdéseit. A miniszterelnök megjegyezte, örül annak „hogy annyira mégsem válságos a helyzet, hogy ráér hétfőre összehívni a Fidesz-frakciót”.

A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon – értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán szombat délután úgy fogalmazott, hogy az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, „lefejezik az Alkotmánybíróságot”, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.

A fideszes politikus szerint „mindez nem egyszerű határátlépés”. Közölte: „ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon".

„A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök, aki szombat délután videóüzenetben és 12 pontban tette közzé a módosítások részleteit. Az új köztársasági elnököt az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az Országgyűlés választja meg, várhatóan még nyáron. Kevesebb sarkalatos törvény lesz, az országgyűlési képviselők mandátumát három ciklusra (12 évre) korlátozzák. A jelenlegi képviselők mandátumát ez nem érinti, de a következő választásoktól már alkalmazandó lesz. Vármegye helyett újra megye jön, nem lesznek főispánok sem.

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Kezdőlap    Belföld    „Pontosan mi is?” – Magyar Péter rögtön reagált Gulyás Gergely válságlevelére

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Várhatóan még nyáron új államfőt választ az Országgyűlés: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit – videó

Magyar Péter miniszterelnök videón és 12 pontban tette közzé a módosítások részleteit. Kevesebb sarkalatos törvény lesz, az országgyűlési képviselők mandátumát három ciklusra (12 évre) korlátozzák. A mai képviselők mandátumát ez nem érinti, de a következő választásoktól alkalmazandó lesz. Mennek a vármegyék és a főispánok.
 

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„Pontosan mi is?” – Magyar Péter rögtön reagált Gulyás Gergely válságlevelére

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