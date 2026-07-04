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Magyar Péter miniszterelnök az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Magyar Péter rendkívüli tájékoztatót tart

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ELŐZMÉNYEK

„A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását. 16 órakor bejelentés a részletekről” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A bejelentés előzménye, hogy tárgyalta a kormány az Alaptörvény-módosító csomag társadalmi egyeztetésre beérkezett véleményeket, több mint 23 ezer véleményről van szó. „A nagy többség szigorítást kért. Nagy változás várhatóan nem lesz” – fogalmazott a képviselői mandátumok 12 vagy 8 évre korlátozása kapcsán korábban a miniszterelnök.

Ebben a módosításban lesz szó Sulyok Tamás államfő eltávolításáról is a pozíciójából.

„Még ebben a módosításban visszanevezzük a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormánymegbízottakra” – mondta a héten a kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök, hozzátéve: „a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Az átnevezésekhez több száz jogszabályhoz kell hozzányúlni, de a hivatalok jogköreit is átrendezzük, így nem lesz fölösleges” .

„A 12 éves kinevezéseket csökkenteni fogjuk, az Alkotmánybíróság tagjait 6 évre lehet majd választani, egyszer újraválaszthatóak lesznek a bírák” – mondta a kormányfő.

Magyar Péter várhatóan ismerteti a részleteket a benyújtott végső változat alapján.

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