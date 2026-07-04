Brit Nagydíj: Antonelli nyerte a sprintfutamot Silverstone-ban

A 19 éves versenyző mögött a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a vb-címvédő és szintén hazai közönség előtt szereplő Lando Norris (McLaren) zárt.

A rajtnál a második helyről startolt Antonelli próbálta megtámadni Hamiltont, de nem volt ehhez elég jó pozícióban, miközben a két McLaren-versenyző, Norris és az ausztrál Oscar Piastri is több pozíciót javított. A második és a harmadik körre Hamilton és Antonelli elhúzott az élen, de mögöttük óriási csata alakult ki a harmadik helyért, ebben a két mclarenes mellett George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is részt vett.

A hetedik körre Antonelli nagyon közel került Hamiltonhoz, az üldözők közül pedig a harmadik Norris is már több mint hat másodperccel maradt el az élen száguldó kettőstől. A nyolcadik körben Antonelli jó energiabeosztással a pálya hátsó egyenesében jelentős sebességkülönbségre tudott szert tenni és simán elment Hamilton mellett. Norris valamelyest légüres térben őrizte a harmadik pozíciót, közben Russell és Verstappen folyamatosan küzdött egymással a negyedik-ötödik helyen, ehhez hamarosan csatlakozott Leclerc is.

A hajrában Antonelli nagyon magabiztos volt, Hamilton pedig a végén már nem is igyekezett megszorongatni, így a Mercedes ifjú versenyzője majdnem három másodperces előnnyel diadalmaskodott a hétszeres világbajnok előtt. Norris megőrizte a dobogós helyezést, mögötte a leintéskor Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri volt a sorrend, s pontot szerzett még Liam Lawson, a Racing Bulls új-zélandi versenyzője is.

A Brit Nagydíj programja a 17 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.

(nyitóképünkön: Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje (b) és Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje (j) a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Brit Nagydíjának sprintfutamában a silverstone-i pályán 2026. július 4-én. A futamot július 5-én rendezik.)