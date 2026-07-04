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Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke A mi kék világunk! című szakmai konferencia keretében fenntarthatósági előadást tart óvodapedagógusok részére Kaposváron, a Klebelsberg Kollégiumban 2024. március 22-én, a víz világnapján.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Magyar Péter durva adatokkal folytatta Áder János bírálatát

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ELŐZMÉNYEK

„Áder János közpénznyelő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott. Ebből luxusvillát vettek, haverokat fizettek. Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente” – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton Áder János volt államfővel való „pengeváltása” újabb epizódjaként.

Magyar Péter előzőleg pénteken azt írta a Facebook-oldalán, hogy „Áder János egy igazi közpénzhorgász: adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Ennek vége” – és a miniszterelnök egy drónvideót is közzétett a volt köztársasági elnök villájáról.

Az ügy előzménye, hogy a volt köztársasági elnök csütörtökön arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter véleményét a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón kérdezték arról, hogy Áder János volt államfő alkotmányos puccsnak tartja a Sulyok Tamás jelenlegi államfő körüli helyzetet. Áder szerint a köztársasági elnököt kizárólag megfosztási eljárás keretében lehet törvényesen elmozdítani. Arra is figyelmeztetett: ha az alaptörvény módosítását elfogadják, az új köztársasági elnöknek nem lesz erkölcsi tekintélye, hiszen elődjét alkotmányellenes módon távolították el.

Magyar Péter úgy reagált: „érthető Áder sértődöttsége, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető „milliárdos pénzszivattyú-alapítvány” is állami fenntartásba kerül, és „elesik egy nagy bevételtől ő is meg a sameszai is”. Azt mondta, az Áder János vezette Kék Bolygó Alapítványból "évek óta lapátolták ki a közpénzt". Nem elég, hogy a volt államfő kapja a havi hatmillió forintját, hogy másfél milliárd forintért felújítottak neki a magyar emberek egy villát, hogy jár neki sofőr, komornyik, neki még kellett egy alapítvány, egy tőkealap is – tette hozzá Magyar Péter, hiteltelennek minősítve Áder János szavait.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter durva adatokkal folytatta Áder János bírálatát

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