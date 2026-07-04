Valaki hazavitt 428 millió forintot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 5 (öt)
- 19 (tizenkilenc)
- 25 (huszonöt)
- 36 (harminchat)
- 64 (hatvannégy)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648.075 forint;
- 3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11.385 forint;
- 2 találatos szelvény 82.658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.
A következő húzáson 990 millió forint lesz a főnyeremény.
Joker: 273806
1 darab Joker volt, nyereménye: 428 392 350 forint.