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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Valaki hazavitt 428 millió forintot

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Az ötös lottón nem volt telitalálatos, de a Jokeren egyvalaki nagyot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 5 (öt)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 36 (harminchat)
  • 64 (hatvannégy)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648.075 forint;
  • 3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11.385 forint;
  • 2 találatos szelvény 82.658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.

A következő húzáson 990 millió forint lesz a főnyeremény.

Joker: 273806

1 darab Joker volt, nyereménye: 428 392 350 forint.

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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