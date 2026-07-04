Valaki hazavitt 428 millió forintot

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 27. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

5 (öt)

19 (tizenkilenc)

25 (huszonöt)

36 (harminchat)

64 (hatvannégy)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 64 darab, nyereményük egyenként 648.075 forint;

3 találatos szelvény 3990 darab, nyereményük egyenként 11.385 forint;

2 találatos szelvény 82.658 darab, nyereményük egyenként 2080 forint.

A következő húzáson 990 millió forint lesz a főnyeremény.

Joker: 273806

1 darab Joker volt, nyereménye: 428 392 350 forint.