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Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Vitézy Dávid Mészáros Lőrincet is említve mondott egy felfoghatatlan számot

Infostart / MTI

Az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya-koncesszornak, ami „brutális, felfoghatatlan” szám – hangsúlyozta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Vitézy Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya-koncessziót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíjj László és Mészáros Lőrinc magántőkealapjaival kötötte meg a kormány, 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak – mondta.

Egy koncesszió arra épül, hogy van egy 35 éves szerződés, egy jól felkészült cég kockázatot vállal, működteti, fejleszti az autópályákat, és ha jól csinálta, a végén visszanyeri a pénzét. Ehhez képest ez egy fejnehéz koncesszió, ahol a magyar állam csak önti bele a közpénzt, több mint ezer milliárdot, és valójában a koncesszor még be sem épített ennyit – fogalmazott, hozzátéve:

elkezdtek építkezni az M1-es autópályán, volt néhány felújítás, de ezer milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre.

„Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz annak alapján, amit láttunk” – húzta alá.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a koncessziós szerződés miatt, mert megkérdőjelezik a szerződés jogszerűségét.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid Mészáros Lőrincet is említve mondott egy felfoghatatlan számot

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