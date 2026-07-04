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Manhercz Krisztián (b) és a szerb Dusan Trtovic az OTP Kupa férfi vízilabda nemzetközi felkészülési torna második fordulójában játszott Magyarország - Szerbia mérkõzésen a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2026. július 4-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Simán legyőzte a szerbeket a magyar pólóválogatott

Infostart / MTI

A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényesen, 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa-bajnok szerb csapatot szombaton, az OTP Kupa második fordulójában, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.

A házigazda csapatban Manhercz Krisztián négy, Zalánki Gergő és Vigvári Vendel pedig három-három gólt lőtt.

Magyarország-Szerbia 17-13 (2-2, 6-1, 5-5, 4-5)

A magyar gólszerzők: Manhercz Krisztián 4, Zalánki Gergő 3, Vigvári Vendel 3, Varga Vince 2, Szépfalvi Gergely 1, Ekler Bendegúz 1, Burián Gergely 1, Szalai Péter 1, Jansik Szilárd 1

Az első percekben nagy tempóban, de sok hibával vízilabdáztak a felek, az első negyed feléig egyik csapat sem tudott betalálni, majd a szerbek törték meg a jeget, ráadásul egymás után két gólt is lőttek. A hazai együttes támadásaiban sokáig nem volt átütő erő, aztán közel hat perc után Manhercz szabaddobásból volt eredményes, az utolsó másodpercekben pedig Zalánki egyenlített távolról (2-2).

A második nyolc percet ragyogóan kezdte Varga Zsolt együttese, mely gyorsan átvette a vezetést, majd a folytatásban is rendkívül hatékonyan támadott és kiválóan védekezett. Az idő előrehaladtával egyre felszabadultabbá vált a magyarok játéka, szép gólokat szereztek, miközben a rengeteg fiatal játékossal szereplő szerbek egyértelműen elbizonytalanodtak és nem tudtak mit kezdeni a magyar csapat védekezésével. A játékrész képét hűen tükrözte az eredmény: a hat hazai gólra egyetlen szerb válasz érkezett csupán, így szinte már a nagyszünetre eldőlt a mérkőzés (8-3).

A harmadik szakasz felszabadult, élvezetes játékot hozott. Mindkét csapat elsősorban támadásban remekelt és felváltva vették be egymás kapuját, az ötgólos különbség pedig nem változott (13-8).

Az utolsó negyed két gyors szerb góllal kezdődött, de a vendégek felzárkózását sikerült megállítania Manherczéknak, akik a folytatásban tartották a különbséget és végül négygólos sikert arattak.

A másik szombati meccsen:

  • Hollandia–Georgia 15-14 (5-3, 3-1, 2-6, 5-4)

pénteken játszották:

  • Magyarország–Hollandia 21-12 (6-3, 5-0, 5-4, 5-5)
  • Szerbia–Georgia 21-10 (4-1, 5-3, 6-3, 6-3)

3. forduló (vasárnap):

  • Szerbia–Hollandia 9.15
  • Magyarország–Georgia 10.45
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