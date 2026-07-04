Gulyás Gergely: a benyújtott Alaptörvény-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán szombat délután úgy fogalmazott, hogy az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, „lefejezik az Alkotmánybíróságot”, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.

A fideszes politikus szerint „mindez nem egyszerű határátlépés”. Közölte:

„ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon".

Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a tizedik parlamenti ciklus, és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak, eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását; senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége.

Közölte: a Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről.