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Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely: a benyújtott Alaptörvény-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

Infostart / MTI
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A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon – értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Közölte: a Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog „az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről”.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán szombat délután úgy fogalmazott, hogy az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, „lefejezik az Alkotmánybíróságot”, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.

A fideszes politikus szerint „mindez nem egyszerű határátlépés”. Közölte:

„ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon".

Azzal folytatta, hogy a rendszerváltoztatás óta a jelenlegi a tizedik parlamenti ciklus, és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak, eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem az alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását; senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

Gulyás Gergely úgy véli, hogy ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége.

Közölte: a Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről.

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Kezdőlap    Belföld    Gulyás Gergely: a benyújtott Alaptörvény-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

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Várhatóan még nyáron új államfőt választ az Országgyűlés: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit – videó

Magyar Péter miniszterelnök videón és 12 pontban tette közzé a módosítások részleteit. Kevesebb sarkalatos törvény lesz, az országgyűlési képviselők mandátumát három ciklusra (12 évre) korlátozzák. A mai képviselők mandátumát ez nem érinti, de a következő választásoktól alkalmazandó lesz. Mennek a vármegyék és a főispánok.
 

Gulyás Gergely: a benyújtott Alaptörvény-módosítás az alkotmányos demokrácia vége

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Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

Szombaton sincs megállás a belpolitikában: az egyetemi kuratóriumi pályázatok kiírása mellett továbbra is az uniós források és a költségvetés helyzete áll a fókuszban. Emellett napvilágot látott a kormány átfogó energiatörvény-tervezete, amely a dinamikus tarifák bevezetésével és komoly bürokráciacsökkentéssel reformálná meg a hazai árampiacot. Ezzel párhuzamosan az energiahatékonysági szabályok is szigorodnak, így az állami szervek az uniós értékhatár felett már csak közel nulla energiaigényű épületeket vásárolhatnak vagy bérelhetnek. A nap egyik legfontosabb politikai fejleményeként Magyar Péter fog beszélni arról, hogy a kormány benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek részleteit délután 16 órakor ismerteti egy rendkívüli bejelentésben. Szombati híreink a kormányzati munkáról percről percre.

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