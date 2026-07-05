Lángokban áll rengeteg magyar egyik kedvenc üdülőhelye – videó

Szombat kora délután tűz ütött ki a Hvar-sziget Ivan Dolac nevű területén, amelyet a Hvari Műveleti Terület tűzoltói két vízszóró repülőgép segítségével oltanak – közölte a spliti Megyei Tűzoltó- és Mentőműveleti Központ (ZVOC) – írja az Index.

A Split-Dalmácia megyei tűzoltók már több napja küzdenek a tüzek ellen, és a legnagyobb gondot a Csiovó szigetén fekvő Zsedno faluban tomboló tűz jelenti, amelyet még nem nyilvánítottak eloltottnak.

Az elmúlt napokban fújó „bura” szél többször is újra lángra lobbantotta a tüzet.

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