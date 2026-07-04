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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Megszólalt a Fidesz a tízmilliárdos NKA-s pályázati pénzekről

Infostart / MTI

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) illetékes kulturális kollégiuma által tavaly és idén odaítélt minden egyes támogatott pályázat kulturális célokat szolgált – közölte a Fidesz országgyűlési frakciója.

Azt írták: az NKA Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma 2025-ben és 2026-ban (tehát két év alatt) 1087 programra adott támogatást, 17,61 milliárd forint értékben. A legtöbb nyertes pályázat (több mint hétszáz) közművelődési témájú volt, ezek mellett 142 könnyűzenei, 132 ismeretterjesztő, 34 népművészeti, 31 színházművészeti program is szerepelt még a támogatottak között – szerepel a közleményben.

Mint írták, tízből nyolc támogatott pályázat vidéki volt. A támogatott szervezetek 411 településen vannak bejegyezve, azaz a program a teljes országot lefedte. Kiemelték, hogy a két év során megítélt 17 milliárd forintnyi támogatás az ezen időszakban kultúrára fordított költségvetési támogatások alig 1 százaléka volt.

„A támogatásokkal a támogatottaknak az utolsó fillérig el kell számolniuk. Az NKA volt miniszteri keretéből 400 millió forint értékben, jogszerűen és indokoltan megítélt támogatásokat az új miniszter nem azért vonta vissza, mert azok ne helyes célt szolgáltak volna vagy ne lettek volna teljesen jogszerűek” –- állítja a Fidesz-frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint ne lepődjön meg senki, ha „ezek a támogatások a Tisza-kormányt támogató művészekhez kerülnek majd a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a Magyar-Szerb kulturális évad, a Perkupai Operafesztivál vagy a templomi orgona-felújítás helyett”.

A Fidesz-frakció elfogadhatatlannak nevezte az 1087 támogatott kulturális program miatt a volt kulturális kormányzat támogatáskezelői munkatársainak „alaptalan” megtámadását és meggyanúsítását.

„Nyomozás a politikailag motivált feljelentések esetében is megindítható. Ám kulturális célra kifizetett és hasznosított kulturális támogatásokért előzetes letartóztatásba helyezni évtizedeken át tisztességgel dolgozó köztisztviselőket olyan igazodás a kormányzati retorikához, amely a kizárólag a jogszabályoknak alárendelt független állami szervektől megengedhetetlen” – áll a közleményben. Megjegyezték továbbá: a bűnüldöző és nyomozó szervek nem igazodhatnak ahhoz, hogy „a kormány igyekszik felszámolni a jogállam alapjait hazánkban”.

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Kezdőlap    Belföld    Megszólalt a Fidesz a tízmilliárdos NKA-s pályázati pénzekről

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