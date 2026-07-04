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Lány egy laptop előtt az ágyon fekve.
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint Images

„Nem vagy egyedül” – egy e-mail, ami reményt adhat a krízisben

Infostart / InfoRádió

2023 vége óta működik az az online lelkisegély-szolgálat, amit egy görögkatolikus pap, Debreczeni András indított. E-mailben segítenek évről évre egyre több embernek, tavaly már mintegy 400-an fordultak a „Nem vagy egyedül” lelkisegély-szolgálathoz. „Egy csoda, amikor a másik ismeretlenül is annyira bízik valakiben, hogy a legnagyobb terhét, szégyenét is rábízza” – mondta a segítségnyújtásról Debreczeni András, és azt is elárulta, hogy csapata most új önkénteseket keres.

A lelkisegély-szolgálatot kitalálásakor nem az volt a cél, hogy kizárólag vallásos, hanem hogy

bármilyen krízisben lévő személy elérhesse, felekezeten és valláson felül

– mondta az InfoRádióban Debreczeni András görögkatolikus pap, aki egyben mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezik. Végül a Lelki Elsősegély Szolgálatok Telefonszövetsége támogatásával, és a velük való együttműködésben indultak el, több önkéntessel együtt. A „Nem vagy egyedül”-höz alapvetően e-mailes formában lehet bejelentkezni, írni a – nemvagyegyedul116123@gmail.com címre –, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne beszélgetni a nehézségeiről, majd 72 órán belül az egyik önkéntes válaszolni fog – tette hozzá a Budai Esperesi Kerület segédlelkésze.

A Nem vagy egyedül lelkisegély-szolgálatot – a vezető elmondása szerint – nagyon sokféle témával, keresik: akár egy krízis helyzettel, egy veszteséggel, sokszor a magánnyal, de nem ritka azt sem, hogy valaki az örömével fodrul az irányukba, tehát egy jó hírt oszt meg, amiről szeretne valakivel beszélgetni.

Debreczeni András kitért arra is, hogy egy krízishelyzetben, egy nehézségnél sokszor hitetetlen mély szégyenérzetet él ál az ember, ami miatt sokan bezárkóznak magukba. Az e-mailes segítségkérés szerinte egyszerre nehezebb és mégis könnyebb; ezáltal az ember úgymond a „háttérből” tudja megosztani, hogy hogyan érzi magát, és nem kell ezt kihangosítania, hangot adnia neki, ami az első pillanatokban sokszor egyáltalán nem is könnyű feladata. Elég csak leírnia, tudva, hogy valaki majd elolvassa és mellette fog állni – magyarázta.

A „Nem vagy egyedül” lelkisegély-szolgálat stábja momentán 10-15 fő között mozog. Arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhet be valaki, mi kell ehhez, azzal kapcsolatban a görögkatolikus pap jelezte: amennyiben valaki segítő munkát végez,

nagyon fontos, hogy látnia kell a saját határait is, és tudni kell azt mondania, hogy „én ezt most képes vagyok végezni, vagy egy rövid időre szeretném abbahagyni, mert úgy érzem, hogy az én életemben valami nem »kerek«.

Tehát nagyon fontosnak tartja, hogy az ember tudja azt mondani, hogy „megállok”, mert csak akkor tud a másik mellé állni és vele együtt cipelni a mindennapi terheket, nehézségeket, ha az ő oldalán nincs egy másik teher.

Aki önkéntességet vállalna, az a jelentkezes.bponline@gmail.com-os e-mailcímen teheti meg. A jelentkezőket interjúztatni szokták, átbeszélve azt, hogy miért is érdekli a feladat, miért szeretne önkéntessé válni, majd ahhoz, hogy ezt munkát végezhesse, egy megelőző – elméleti, gyakorlati és önismereti – felkészítésben részesítik, aminek a végén egy sikeres vizsga után válhat a csapat tagjává – ismertette Debreczeni András, hozzátéve: momentán is szerveződik egy képzés szeptemberre, amelynek az egyik csoportja főként a külföldön élő magyarok, de bárkit, akit érdekel ez a lehetőség, szívesen látnak rá.

És hogy miért érdemes belevágni? A „Nem vagy egyedül” vezetője szerint egy-egy levélváltás úgymond egy kis csoda, hogy a másik annyira bízik benne, hogy azt is rábízza, ami számára az egyik legnehezebb dolog, sőt, sokszor a részéről a legnagyobb szégyen, amit megél miatta, noha egy bizonyos helyzetben ez teljesen természetes. Ezekben

a beszélgetésekben, amik sokszor persze nehezek, de a remény is megjelenik és egy kicsit a találkozás az online térben.

„Ott van az élménye, hogy »ez a nem vagyunk egyedül«, ez nem csak a krízisben lévő ember részéről szól, hogy ő nincs egyedül ebben a helyzetben, hanem valahol én, a segítő oldalról is meg tudom tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül a világban” – fogalmazott Debreczeni András.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

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Kezdőlap    Belföld    „Nem vagy egyedül” – egy e-mail, ami reményt adhat a krízisben

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