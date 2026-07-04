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Ukrán és orosz országzászlók a sakktáblán lévő gyalogokon.
Nyitókép: Getty Images/ffikretow

Óriási lángok, hatalmas füst: most Szentpétervárt érte súlyos ukrán dróntámadás

Infostart / MTI

Találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol helyi sajtóforrások szerint hatalmas tűz ütött ki. Oroszország sok részén üzemanyaghiány van az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt.

Súlyos ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét – közölték szombatra virradóra orosz hivatalos források. Alekszandr Beglov, a megyében lévő Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a mintegy hatmilliós város „nagyszabású dróntámadásnak lett kitéve”, hozzátéve, hogy találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol egyébként helyi sajtóforrások szerint tűz ütött ki.

Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója azt közölte, dróntámadás érte a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öbölben található Viszock kikötőjét. Hozzátette, a légvédelem az éjszaka 72 ukrán drónt semmisített meg a régió fölött.

A Szentpétervártól délre lévő Pszkov régió fölött hivatalos források szerint több mint 30 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka. A területen kisebb károk keletkeztek, megrongálódott egy, Velikije Luki városában lévő gyár is.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy 2026 júliusának elejéig az ukrán erők csapásai következtében Oroszország teljes tervezett olajfinomító kapacitásának 42,74 százaléka kiesett.

Az orosz védelmi tárca megerősítette a Leningrád megyét érő támadásokról szóló híreket, azonban cáfolta, hogy Szentpétervárt támadás érte volna. Hozzátette, hogy az éjszaka során a légvédelem 389 ukrán harci drónt semmisített meg az ország légterében.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, a műveletek nyomán pedig Oroszország egyes részein már üzemanyaghiány is fellépett.

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Kezdőlap    Külföld    Óriási lángok, hatalmas füst: most Szentpétervárt érte súlyos ukrán dróntámadás

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Történelmi bővülés után újabb nagy lépésre készül a Semmelweis Egyetem

Történelmi bővülés után újabb nagy lépésre készül a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem 492 orvostanhallgatója vette át diplomáját az MVM Dome-ban rendezett ünnepségen, ahol Merkely Béla rektor a hat évvel ezelőtt, a Covid-járvány idején indult évfolyam kihívásait és az egyetem fejlődését méltatta. A rektor kiemelte, hogy a Semmelweis mára Európa legjelentősebb háromnyelvű orvosképző intézményévé vált, és számos új klinikai területtel, valamint infrastrukturális fejlesztéssel gazdagodott. Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke a mesterséges intelligencia térhódítása mellett az orvosi hivatás emberi oldalának fontosságát hangsúlyozta. Az ünnepséget követően az egyetem tízéves együttműködési megállapodást kötött a kaiserslauterni Westpfalz-Klinikummal, újabb németországi campust hozva létre.

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