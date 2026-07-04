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Nyitókép: Pixabay

Kitzinger Szonja: a balatoni strandéttermekben és street food büfékben is megjelentek az ínyenc falatok

InfoRádió

14. alkalommal jelent meg a Magyar Konyha magazin nyári lapszámának mellékleteként a Balaton gasztrokalauz. A kiadvány idén megújult formában, a korábbiaknál szigorúbb válogatással mutatja be a tó környékének legjobb gasztronómiai helyeit, a szerkesztőség által legjobbnak ítélt TOP 100-at.

A kalauzból kirajzolódó kép szerint a balatoni gasztronómiát 2026-ban elsősorban a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg, ami nyilván nem véletlen egy nyaralórégió esetében. Kitzinger Szonja, a kiadvány szerkesztője, a Magyar Konyha magazin főszerkesztő helyettese az InfoRádióban elmondta: idén 50 éves a Magyar Konyha, a Balaton gasztrokalauzt pedig 14. éve adják ki, de az évfordulóra megújulásért kiáltott. A változás lényege, hogy bár eddig minél több helyet próbáltak bemutatni, érzékeltetve, hogy mennyire színes a balatoni gasztronómia – volt olyan év, amikor 324 helyet sikerült feltérképezniük, ami hatalmas munka, a stábnak pünkösdig végeznie kellett a Balaton különböző régióiban –, addig idén csak a 100 legjobbat ajánlják.

Megmaradt a hatfejezetes leosztás, hat régióra osztva járják körbe a Balatont. A kiadvány egy szubjektív válogatás, a fejezeteken belül alfejezeteket nyitottak.

Feltérképeztek például 45 új helyet, illetve 50 piacot és termelőt is, ezek is megjelennek egy-egy külön bontásban.

„A trendeket tekintve nagyon érdekes volt, hogy ismét a street food helyek hódítanak, fagyiról, lángosról beszélünk, smokerek pöfögnek, faszenes grillek gyúlnak a part mentén, Green Eggek dolgoznak, és elmaradhatatlan a pizza. Az is nagyon érdekes trend, hogy pop-up helyek nyílnak lépten-nyomon, például a Kővirág idén úgy nyitott meg, hogy beköltözött a MOM Parkból jól ismert Panni, az Artisan reggeliző helye. A minap épp bementem, és ugyanazok a díszletek voltak, mintha a Kővirágba mentem volna, de egy teljesen más kínálat vár. Aztán itt van mondjuk a Légli Gasztro és Bor Szőlősgyörökön. Légli Ottó felhívott, és azt mondta, hogy ők a bor mellé gasztroélményt is adnak, ehhez pedig Pethő Balázs séfet igazolták le, akit a Csalogányból ismerünk” – mondta Kitzinger Szonja.

Kiemelte még, hogy

a nyitva tartások is inkább a hétvége felé hajlanak, például a Légli is csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket.

„Pop-up hely még például a Neked főztem pizzázója, a Csak Pizza by Neked Főztem, ezt személyesen teszteltem a minap. Nagyon szűkített étlappal megy, összesen hat pizza kapható, mellé egy-két saláta, és talán egyfajta leves, de a szűk kínálat legalább nem terheli meg az embert, hogy könnyen kiválasszon valamit. Én mindig azzal vagyok bajban, amikor elmegyek, és egy több tíz oldalas étlapot kell átlapoznom, mert az nem segíti a döntést” – fogalmazott.

Új és izgalmas helyként ajánlja a déli part első roof top bárját Máriafürdőn, a part tetején. Július elsején nyitottak.

Tavaly nagy hírverés mellett nyitott meg Rácz Jenő Alsóörsön, a helyére egy szezon után egy másik fine dining hely költözött, a budapesti Haris Parkból ismert Bobó konyhája képviselteti magát.

Kitzinger Szonja a személyes kedvencét is megemlítette. „A Magyar Konyha Magazin Gasztro Arcok interjúját Bagyó Sándorral, vízimentők főnökével készítettem el. Ők nyitottak egy éttermet Alsóörsön, a Fedélzet Bisztrót, aminek nagyon érdekes a koncepciója. Azt mondta nekem Sándor, hogy tulajdonképpen a vízimentők munkája nem élvez állami támogatást – számomra teljesen elképesztő, hogy életeket mentenek a Balatonon, nemcsak szezonban, hanem azon kívül is, és saját maguknak kell előteremteni ehhez az anyagiakat –, és amikor a Fedélzet Bisztró idénre megüresedett, úgy gondolta, hogy megpróbálja gasztronómiából finanszírozni a működésüket. Úgyhogy aki odamegy, az annak tudatában ehet egy jót, hogy közben jót is tesz, a vízimentők munkáját támogatja” – emelte ki.

Vannak még „érdekes felbukkanások” a Balatonon, a Hubertus Hofba igazolt Mikula Patrik, a Séfek séfe győztese, és bátran ajánlom mindenkinek, aki egy gesztenyefa árnyékában Balatonfenyvesen enne valami igazán izgalmasat.

Nem szabad kihagyni a fagyizókat sem.

A Balaton fagyiját Balatonmáriafürdőn a Florida fagyizóban mérik, a Balaton Noirt a Maci kávéból ismert jegyek jellemzik.

Kitzinger Szonja kipróbálásra érdemesnek találta az ebben a versenyben különdíjas Bringatanya Badacsonyi mennydörgés című fagyiját, amihez a Laposa pince Zeusz fehérborát használták, ezáltal a fagyi kapott egy muskotályos ízt, amiben házi karamellöntet és a fenyőmag roppanóssága adja az élvezetet.

Egyébként pedig,

ha desszert, akkor nagyon megy a Balatonnál a túrógombóc, ezzel bárhol lehet találkozni.

Minőségben a helyzet ugyanaz, mint tavaly és tavalyelőtt: hogyha valaki csillagos ajánlású helyen szeretne enni, akkor Balatonfüredre és a környékére kell mennie, ott koncentrálódnak a Michelin-ajánlások.

Továbbra is átalakulóban van a balatoni gasztronómia, a 100-as listára 45 új hely került. Mint a Magyar Konyha főszerkesztő-helyettese elmondta, a magyar gasztronómiában a Balaton egy külön világ, amit most a street foodos hangulat – a gyorsan bekapható, egyszerű, könnyen értelmezhető, mindenki által ismert ételek kínálata – tematizál. Szerinte a fine diningnak kisebb részben van helye a tónál, viszont a pizza, a hamburger minden mennyiségben fogy, ahogy a fagyi és a lángos is, tehát nincs új a nap alatt.

Mindazonáltal azt már évekkel ezelőtt örömmel nyugtázhatták a Balatonra érkezők, hogy a korábbi sajátos hármas gasztronómiai egység, a lángos-palacsinta-hekk kínálata igencsak meghaladottá vált, és megjelent a kreatív konyha is. Például ezekben a street food ételekben vagy strandbüfékben a hekk mellett lehet találkozni például keszthelyi tokhallal, és akár a part menti büfékben olyan ételekkel, mint például a bivalytatár velőscsont csónakban, ami már igazi ínyencfalatnak számít. Vagyis a strandételekben, a street foodban is megjelent ez a nagyon-nagyon más és nagyon magas minőség – mutatott rá Kitzinger Szonja.

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Kitzinger Szonja: a balatoni strandéttermekben és street food büfékben is megjelentek az ínyenc falatok

Kitzinger Szonja: a balatoni strandéttermekben és street food büfékben is megjelentek az ínyenc falatok

14. alkalommal jelent meg a Magyar Konyha magazin nyári lapszámának mellékleteként a Balaton gasztrokalauz. A kiadvány idén megújult formában, a korábbiaknál szigorúbb válogatással mutatja be a tó környékének legjobb gasztronómiai helyeit, a szerkesztőség által legjobbnak ítélt TOP 100-at.
 

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