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Egy ember egy kicsi amerikai zászlót és egy csillagszórót tart a kezében július 4-e, az amerikai függetlenség napja alkalmából.
Nyitókép: Unsplash

Körkép a szombaton 250 éves Egyesült Államokról – a szakértő szerint egyre kevesebb a büszke hazafi

InfoRádió

Szombaton ünnepli alapításának 250. évfordulóját az Egyesült Államok. Az amerikai lakosság politikailag hosszú ideje igen megosztott, de a többség még valóban megünnepli majd július 4-ét. Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerint azonban egyre csökken a hazájára büszke amerikaiak száma.

„Az Egyesült Államok a nemzetközi életben egyértelműen bizonyos fajta relatív hatalomvesztést volt kénytelen elkönyvelni az utóbbi időben, tehát már nem érvényesül az az egypólusú vagy univerzális pillanat, ami az 1990-es években, 2000-es évek elején volt” – mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE emeritus professzora.

Mint mondta, ez azt jelenti, hogy az Obama-kormányzattól kezdődően az amerikaiak igyekeznek csökkenteni nemzetközi, főleg katonai kötelezettségeiket. Kivonultak a Közel-Keletről, nincsenek ott állandó csapataik, Európában is igyekeznek a NATO-n belül az európaiakra hárítani terhek egy részét, és a legutóbbi nemzetbiztonsági stratégia alapján gyakorlatilag a nyugati féltekére és a Csendes-óceán, illetve az Indo-Csendes-óceáni térségre koncentrálnak.

Belpolitikailag elég megosztott az USA a szakértő szerint. Úgy fogalmazott:

gyakran beszélnek úgynevezett 50-50-es társadalomról, ami az elnökválasztásokkor is látszik, a két nagy párt megközelítőleg ugyanannyi szavazatot szokott kapni.

Földrajzilag is éles határ húzódik a republikánusok bástyái, tehát a kontinens belső területei, és a demokraták bázisai, vagyis a keleti- és nyugati partvonal között.

Az amerikai nemzeti ünnep, július 4-e kapcsán Magyarics Tamás elmondta, ennek a megítélésében is egy olyan megosztottság tapasztalható, amilyen nem volt korábban. Az 1970-es évektől kezdve elindult egyfajta identitáspolitika, ami oda jutott, hogy például a feketék nem nagyon ünneplik a függetlenség napját, nekik fontosabb az úgynevezett Juneteenth, az a nap, amikor az első rabszolgák a brit Virginia gyarmatra kerültek.

A szakértő leszögezte, annak ellenére, hogy a különböző etnikumok inkább a sajátjaik felé húznak, az Egyesült Államokban az emberek döntő többsége azért büszke a hazájára, bár ez a szám csökkenőben van. Mi több,

még 50 évvel ezelőtt, a vietnámi háború utáni Watergate-válság közepette is többen voltak büszkék amerikaiságukra, mint ma, de a dolgok változnak

– tette hozzá. A szakértő is úgy véli, hogy adhat némi lendületet az amerikai nemzeti egységnek a labdarúgó-világbajnokságon való eredményes szereplés, főleg annak tudatában, hogy a válogatott játékosok többsége nem fehér. Ez annak köszönhető, hogy az Egyesült Államokban a labdarúgás népszerűsége messze elmarad az amerikai futballétól, a baseballétól, a kosárlabdáétól vagy a jégkorongétól. Azt viszont hozzátette, a világtorna remek alkalom arra, hogy az USA demonstrálja az etnikai sokszínűséget, és a csapat kölcsönösen lelkesítse egymást a szurkolókkal.

Minél tovább jut a válogatott, annál nagyobb lesz a büszkeség

– jegyezte meg. Magyarics Tamás szerint a sportesemények egyébként is jó alkalmat adnak, hogy összehozzák a nemzetet, büszkeséget és a saját identitás iránti vágyat alakítsanak ki. Emellett az ország társrendezőként megmutathatja a világnak, hogy kiváló szervező, és a válogatott jó szereplése is erősítheti a nemzettudatot – mondta.

Égi műalkotás

Vannak, akik bulival, mások tűzijátékkal ünnepelnek, egy pilóta pedig egy különleges repüléssel emlékezett meg az Egyesült Államok 250. születésnapjáról:

A felvételt megosztó Flightradar24 az Instagram oldalán viccesen megjegyzi: „Kíváncsiak lennénk, mekkora ennek a Cessna Skylane repülőgépnek az üzemanyagtartálya?”

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