ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 4. szombat Ulrik
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egyiptomi játékosok ünneplik csapattársuk, Emam Asúr gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ausztrália-Egyiptom mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

„Csak a lövésre!” – elárulta a büntetőpárbajok titkák a győztes egyiptomiak kapitánya

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hosszam Hasszan, az egyiptomi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint kulcsfontosságú volt, hogy a játékosai az ausztrálok elleni 11-es párbajban kizárólag a lövésre figyeltek, így jutottak a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

Az arlingtoni mérkőzés után elárulta, arra biztatta játékosait, hogy zárjanak ki minden zavaró tényezőt, és kizárólag a lövésre összpontosítsanak. Az 1-1-es döntetlent követően Egyiptom 4-2-re nyerte a szétlövést, és története során először nyert meccset kieséses szakaszban.

„Szerettem volna levenni róluk a terhet” – utalt Hasszan arra a szenvedélyes beszédre, amelyet a hosszabbítás végén, a köréje gyűlő játékosoknak tartott a 11-es csata előtt.

„Azt mondtam nekik: ne hagyjátok, hogy legyőzzön titeket a nyomás! Ne is gondoljatok a nyomásra! Ne nézelődjetek, és ne töprengjetek azon, mit kellene tenni.

Egyszerűen csak zárjatok ki mindent! Engedjetek ki mindent magatokból, és ne gondoljatok semmi másra. Csak a saját büntetőtökre koncentráljatok! Még a kapusra se gondoljatok, csak a lövésre!"

A rutinos szakvezető hozzátette: „edzőként és korábbi játékosként tudom, mekkora a nyomás. Ilyenkor mindenre gondolnak: a szurkolókra, a zajra, mindenre.”

Kollegája, Tony Popovic azt szeretné, ha az ausztrál válogatott mielőbb nagyobb tekintélyt vívna ki a játékvezetők és a hivatalos személyek körében. Szerinte több kulcsfontosságú ítélet is csapata ellen született.

„Jó úton haladunk efelé, miközben tudjuk, hogy ezt ki kell érdemelnünk. Ezen csak úgy változtathatunk, ha gyakrabban mérjük össze tudásunkat az elittel a nagy tornákon. Remélem, már a következő Ázsia-kupán előreléphetünk. Aztán a négy év múlva sorra kerülő vb-n már nagyobb célokat tűzhetünk ki, és magasabbak lehetnek az elvárások is, ugyanakkor tudjuk, hogy a vb-kijutás sem egyszerű feladat” – fogalmazott Popovic kiemelve, hogy nagyon fiatal csapattal álltak ki Egyiptom ellen.

A hatodik vb-jén szerepelt Ausztrália harmadszor lépett tovább a csoportkörből, de változatlanul nyeretlen az egyenes kieséses szakaszban.

Az egyiptomiak a legjobb 16 között a vb-újonc Zöld-foki Köztársaságot drámai csatában legyőző címvédő Argentínával játszanak majd kedden Atlantában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Csak a lövésre!” – elárulta a büntetőpárbajok titkák a győztes egyiptomiak kapitánya

egyiptom

büntetőpárbaj

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni

Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni
Az Egyesült Államok közvetítésével Izrael és Libanon egy trilaterális keretmegállapodást írt alá Washingtonban június 26-án. Bár egyezmény még nem békeszerződés, de komoly lehetőség nyílhat az 1948-49 óta tartó háborús állapot lezárására. Mindez azonban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e kikerülnie Libanonnak a Hezbollah szorításából – erről beszélt az InfoRádióban Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, biztonság- és védelempolitikai szakértő.
Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a kétszer is egyenlítő csodacsapatot a foci-vb-n

Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a kétszer is egyenlítő csodacsapatot a foci-vb-n

Lionel Messi rekorddöntő újabb gólja után is csak 1-1-re végzett a rendes játékidőben a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n. Az afrikaiak még a hosszabbításban is tudtak egyenlíteni, de a vége 3-2 lett az argentinok javára, így Messiék nézhetnek szembe a Mo Szalah vezette Egyiptommal a nyolcaddöntőben.
 

Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

A „fáraók” bírták jobban az idegek csatáját, Ausztrália két büntetőt is hibázott

„Csak a lövésre!” – elárulta a büntetőpárbajok titkák a győztes egyiptomiak kapitánya

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Cáfolják az ukránok, hogy elesett a fontos erődváros, Európa már az összecsapásra készül – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Továbbra is alig mozdul az ukrán front, miközben Kijev dróntámadásokkal igyekszik kellemetlenkedni Orosországnak. Az európai NATO-tagállamok közben orosz provokációtól tartanak, míg az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták az egyik legnagyobb erődvárost, Kosztyantinyivkát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Az elmúlt napok intenzív naptevékenységének köszönhetően a hétvégén akár Magyarország felett is megjelenhet a sarki fény.

BBC
Business Sport Travel Science
Taylor Swift marries Travis Kelce in NYC ceremony officiated by Adam Sandler

Taylor Swift marries Travis Kelce in NYC ceremony officiated by Adam Sandler

It was the bash of the century, with celebrities from singer Benson Boone and actor Hugh Grant to model Gigi Hadid and actor Ethan Hawke in attendence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 4. 06:54
Sokan hiába indulnak most ehhez a tóhoz: tilos a fürdőzés
2026. július 4. 06:10
Új szabad partszakasszal gyarapodott a népszerű balatoni település
×
×