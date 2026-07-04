„Csak a lövésre!” – elárulta a büntetőpárbajok titkák a győztes egyiptomiak kapitánya

Az arlingtoni mérkőzés után elárulta, arra biztatta játékosait, hogy zárjanak ki minden zavaró tényezőt, és kizárólag a lövésre összpontosítsanak. Az 1-1-es döntetlent követően Egyiptom 4-2-re nyerte a szétlövést, és története során először nyert meccset kieséses szakaszban.

„Szerettem volna levenni róluk a terhet” – utalt Hasszan arra a szenvedélyes beszédre, amelyet a hosszabbítás végén, a köréje gyűlő játékosoknak tartott a 11-es csata előtt.

„Azt mondtam nekik: ne hagyjátok, hogy legyőzzön titeket a nyomás! Ne is gondoljatok a nyomásra! Ne nézelődjetek, és ne töprengjetek azon, mit kellene tenni.

Egyszerűen csak zárjatok ki mindent! Engedjetek ki mindent magatokból, és ne gondoljatok semmi másra. Csak a saját büntetőtökre koncentráljatok! Még a kapusra se gondoljatok, csak a lövésre!"

A rutinos szakvezető hozzátette: „edzőként és korábbi játékosként tudom, mekkora a nyomás. Ilyenkor mindenre gondolnak: a szurkolókra, a zajra, mindenre.”

Kollegája, Tony Popovic azt szeretné, ha az ausztrál válogatott mielőbb nagyobb tekintélyt vívna ki a játékvezetők és a hivatalos személyek körében. Szerinte több kulcsfontosságú ítélet is csapata ellen született.

„Jó úton haladunk efelé, miközben tudjuk, hogy ezt ki kell érdemelnünk. Ezen csak úgy változtathatunk, ha gyakrabban mérjük össze tudásunkat az elittel a nagy tornákon. Remélem, már a következő Ázsia-kupán előreléphetünk. Aztán a négy év múlva sorra kerülő vb-n már nagyobb célokat tűzhetünk ki, és magasabbak lehetnek az elvárások is, ugyanakkor tudjuk, hogy a vb-kijutás sem egyszerű feladat” – fogalmazott Popovic kiemelve, hogy nagyon fiatal csapattal álltak ki Egyiptom ellen.

A hatodik vb-jén szerepelt Ausztrália harmadszor lépett tovább a csoportkörből, de változatlanul nyeretlen az egyenes kieséses szakaszban.

Az egyiptomiak a legjobb 16 között a vb-újonc Zöld-foki Köztársaságot drámai csatában legyőző címvédő Argentínával játszanak majd kedden Atlantában.