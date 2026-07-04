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A Magyar Honvédség, a litvániai Siauliai melletti légibázisról felszállt Gripen vadászrepülõgépei repülnek a gyakorló riasztást követõen a litván légtérben 2025. november 12-én. Az elmúlt három és fél hónapban 20 éles, katonai kóddal ALFA riasztást kaptak a magyar légierõ JAS-39C Gripen vadászgépei, amelyek a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójában látják el a balti államok légtérrendészeti feladatait.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

NATO-védelmi harci gépeket riasztottak Magyarországon, Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette

Infostart / MTI

Kínai utasszállító gép miatt riasztották a román–magyar határhoz a NATO-légvédelem repülőgépeit – közölte a honvédelmi miniszter szombaton kora délután a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy 13 óra 42 perckor rendelték el a NATO QRA(I) készenléti géppárjának riasztását, mert egy Hongkong és London között közlekedő, A350-es típusú, kínai felségjelű repülőgép – még a román légtérben tartózkodva –- nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással.

A magyar készültség 13 óra 51 perckor felszállt, és a magyar határnál vizuálisan figyelmeztette a kínai repülőgépet, amely ezt követően felvette a kapcsolatot a légi irányítással. Ezután a készenléti repülőgép visszatért a kecskeméti bázisára – tette hozzá a honvédelmi tárca vezetője.

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Szombaton sincs megállás a belpolitikában: az egyetemi kuratóriumi pályázatok kiírása mellett továbbra is az uniós források és a költségvetés helyzete áll a fókuszban. Emellett napvilágot látott a kormány átfogó energiatörvény-tervezete, amely a dinamikus tarifák bevezetésével és komoly bürokráciacsökkentéssel reformálná meg a hazai árampiacot. Ezzel párhuzamosan az energiahatékonysági szabályok is szigorodnak, így az állami szervek az uniós értékhatár felett már csak közel nulla energiaigényű épületeket vásárolhatnak vagy bérelhetnek. A nap egyik legfontosabb politikai fejleményeként Magyar Péter fog beszélni arról, hogy a kormány benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek részleteit délután 16 órakor ismerteti egy rendkívüli bejelentésben. Szombati híreink a kormányzati munkáról percről percre.

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