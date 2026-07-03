Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben. A felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy a nagyszüleik - jelentette a HungaroMet Nonprofit Zrt..