Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója
14.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
16.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
18.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
23.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Vasárnap
5.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke
8.00 Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
13.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
14.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke
16.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
18.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
23.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész