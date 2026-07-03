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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Rudolf Péter, Presser Gábor, Vasas Gábor, Horváth Péter, Gáncs Kristóf, Bendarzsevszkij Anton és Velkey György János.

Szombat

11.00 Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója

14.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

16.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

18.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

23.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Vasárnap

5.00 Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke

8.00 Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke

13.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

14.00 Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke

16.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

18.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

23.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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