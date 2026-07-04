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Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester, a rendezvény ötletgazdája az október 12-i Világsakkfesztiválról tartott sajtótájékoztató előtt a Morgan Stanley IX. kerületi irodájában 2019. október 2-án. Immár ötödik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált, amelynek a Magyar Nemzeti Galéria ad otthont és várhatóan 30 országból csatlakoznak hozzá profi és amatőr játékosok, világhírű sakkozók.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Magyar Péter után Schwarzeneggert is megverte Polgár Judit – fotók

Infostart

„Micsoda nap” – írta a világhírű magyar sakkozó, Polgár Judit, miután Budapesten találkozott Arnold Schwarzeneggerrel.

„Óriási öröm volt találkozni Arnold Schwarzeneggerrel, az egyetlen és igazi Terminátorral! A sakk iránti szenvedélye ugyanúgy lenyűgözött, mint vidám, karizmatikus és kedves személyisége” – írta Facebook-oldalán Polgár Judit.

Schwarzenegger filmforgatáson jár Budapesten, az egyik nap egy párt is összeadott a Halászbástyán.

Polgár Judit, a világhírű magyar sakkozó az amerikai nagykövetség szervezésében Magyar Péter miniszterelnökkel is játszott egy partit, amikor a kormányfő részt vett Magyarországot képviselve az Egyesült Államok születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett függetlenség napi rendezvényen. A kormányfő a sakkpartiban megfogalmazása szerint „megsemmisítő vereséget szenvedett el, de ez talán senki számára nem volt meglepetés”.

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„A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök, aki szombat délután videóüzenetben és 12 pontban tette közzé a módosítások részleteit. Az új köztársasági elnököt az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az Országgyűlés választja meg, várhatóan még nyáron. Kevesebb sarkalatos törvény lesz, az országgyűlési képviselők mandátumát három ciklusra (12 évre) korlátozzák. A jelenlegi képviselők mandátumát ez nem érinti, de a következő választásoktól már alkalmazandó lesz. Vármegye helyett újra megye jön, nem lesznek főispánok sem.
 

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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Donald Trump és szövetségesei nem adták fel a Federal Reserve feletti nagyobb befolyás megszerzését: a Fehér Házhoz köthető tisztviselők aktívan vizsgálják, hogyan lehetne leváltani a Fed Kormányzótanácsának egyes tagjait, köztük Lisa Cook kormányzót és Jerome Powell korábbi elnököt. Bár a Legfelsőbb Bíróság egyelőre megakadályozta Cook eltávolítását, a szűk jogi alapokon nyugvó döntés nem zárta le végleg a kérdést, és Trump már jelezte, hogy újraindítja az eljárást. A washingtoni testület mellett a kormányzat a regionális Fed-bankokra is kiterjeszti figyelmét – Scott Bessent pénzügyminiszter az Atlantai Fed megüresedett elnöki posztjára keres az elnök gazdaságpolitikájához közel álló jelöltet. A háttérben a kamatpolitikai vita húzódik: Trump alacsonyabb kamatokat sürget, miközben az inflációs nyomás erősödése miatt a Fed döntéshozóinak egy része akár kamatemelést sem zár ki.

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