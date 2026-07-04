Magyar Péter után Schwarzeneggert is megverte Polgár Judit – fotók

„Óriási öröm volt találkozni Arnold Schwarzeneggerrel, az egyetlen és igazi Terminátorral! A sakk iránti szenvedélye ugyanúgy lenyűgözött, mint vidám, karizmatikus és kedves személyisége” – írta Facebook-oldalán Polgár Judit.

Schwarzenegger filmforgatáson jár Budapesten, az egyik nap egy párt is összeadott a Halászbástyán.

Polgár Judit, a világhírű magyar sakkozó az amerikai nagykövetség szervezésében Magyar Péter miniszterelnökkel is játszott egy partit, amikor a kormányfő részt vett Magyarországot képviselve az Egyesült Államok születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett függetlenség napi rendezvényen. A kormányfő a sakkpartiban megfogalmazása szerint „megsemmisítő vereséget szenvedett el, de ez talán senki számára nem volt meglepetés”.