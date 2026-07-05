Belehalt sérüléseibe a Budapesten autó alá szorult 11 éves kisfiú

A tragikus kimenetelű baleset tizennégy nappal ezelőtt történt. A rendelkezésre álló információk szerint egy 63 éves nő által vezetett személygépkocsi gázolta el a kerékpárral közlekedő gyermeket. Az ütközést követően az autó továbbgurult, a kisfiú pedig a jármű alá szorult – számolt be az RTL Híradója.

A helyszínen tartózkodók azonnal a gyermek segítségére siettek, majd a helyszínre érkező tűzoltók és mentők – köztük egy mentőhelikopter személyzete – kezdték meg a mentést.

A gyermek a helyszínen életveszélyes sérüléseket szenvedett, keringése összeomlott, az újraélesztését követően szállították kritikus állapotban gyermektraumatológiai osztályra.

A rendőrség az ügyben büntetőeljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit.