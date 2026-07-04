Holtan találták az újságírónőt

A Pulso Informativo del Sureste című bűnügyi hírportált vezető Roxana Guzmánra június 2-án törtek rá el Veracruzban lévő otthonában fegyveres, maszkot viselő férfiak. Guzmán levideózta saját elhurcolását, a 35 másodperces felvétel pedig hamar megjelent számos mexikói weboldalon.

Az ügyben indított nyomozás során már nyolc embert vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával, köztük két rendőrt, aki feltételezhetően logisztikai információkkal is segítette az emberrablásért felelős bűnbandát.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi civil szervezet elítélte a bűncselekményt és bírálta a hatóságokat, amiért az szerinte nem képes megvédeni a sajtómunkásokat.

Mexikó-szerte Veracruz államban követik el az egyik legtöbb bűncselekményt újságírók ellen, akik számára - az RSF felmérése szerint - a latin-amerikai ország az egyik legkevésbé biztonságos hely a világon: a szervezet úgy tudja, hogy 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük kilencet tavaly.