Hőségtől szenvedve emlékezett elmúlt negyed évezredére az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartják, de kiemelt megemlékezések zajlanak Philadelphiában is, ahol negyed évezreddel ezelőtt a 13 gyarmati terület képviselőiből álló kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló nyilatkozatot. Az ünnepnapon New Yorkban többi között árbocos vitorláshajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartottak a Hudson folyón mintegy 50 ország és hajók tucatjainak részvételével.

Az Egyesült Államok jelenének és múltjának tárgyait tartalmazó időkapszulát helyeztek el a földben szombaton az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában a törvényhozás történelmi épületének szomszédságában, ahol 1776. július 4-én elfogadták a Függetlenségi Nyilatkozatot.

A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású, rozsdamentes, több rétegű acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel.

A kapszula tartalmához az ország minden szövetségi állama és kapcsolt területe hozzájárult a rá jellemző tárggyal, valamint szerepel benne a három hatalmi ág, a Kongresszus, az adminisztráció és az igazságszolgáltatás ajándéka.

Digitális adathordozón a jövőnek küldött kapszula tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozat Thomas Jefferson által írt első változatát, az amerikai himnusz szövegének kéziratát Francis Scott Key-től, valamint a himnusz egy korai, 1898-ból származó hangfelvételét. A kapszulában elhelyezték a legismertebb amerikai üdítőital ikonikus üvegét, valamint a legismertebb amerikai mobiltelefonmárka legújabb modelljét.

Washingtonban amerikai idő szerint az esti órákban a George Washington Emlékmű előtti füves területen álló, nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, amely Donald Trump elnök beszédével zárul, majd késő este "minden idők legnagyobbjaként" beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Az előzetes közlemények szerint több százezer tűzijáték-rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd.