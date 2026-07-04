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Az amerikai nemzeti ünnep, a függetlenség napja alkalmából a New York-i kikötõben rendezett vízi és légi parádé 2026. július 4-én.
Nyitókép: Seth Wenig

Hőségtől szenvedve emlékezett elmúlt negyed évezredére az Egyesült Államok

Infostart / MTI

A Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek az Egyesült Államokban szombaton, az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri.

Az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartják, de kiemelt megemlékezések zajlanak Philadelphiában is, ahol negyed évezreddel ezelőtt a 13 gyarmati terület képviselőiből álló kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló nyilatkozatot. Az ünnepnapon New Yorkban többi között árbocos vitorláshajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartottak a Hudson folyón mintegy 50 ország és hajók tucatjainak részvételével.

Az Egyesült Államok jelenének és múltjának tárgyait tartalmazó időkapszulát helyeztek el a földben szombaton az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából Philadelphiában a törvényhozás történelmi épületének szomszédságában, ahol 1776. július 4-én elfogadták a Függetlenségi Nyilatkozatot.

A több mint 4 mázsás, speciális kialakítású, rozsdamentes, több rétegű acélkapszulát 4 méter mélyen süllyesztették a talajba, hogy a tervek szerint 250 év múlva, 2276. július 4-én nyissák fel.

A kapszula tartalmához az ország minden szövetségi állama és kapcsolt területe hozzájárult a rá jellemző tárggyal, valamint szerepel benne a három hatalmi ág, a Kongresszus, az adminisztráció és az igazságszolgáltatás ajándéka.

Digitális adathordozón a jövőnek küldött kapszula tartalmazza a Függetlenségi Nyilatkozat Thomas Jefferson által írt első változatát, az amerikai himnusz szövegének kéziratát Francis Scott Key-től, valamint a himnusz egy korai, 1898-ból származó hangfelvételét. A kapszulában elhelyezték a legismertebb amerikai üdítőital ikonikus üvegét, valamint a legismertebb amerikai mobiltelefonmárka legújabb modelljét.

Washingtonban amerikai idő szerint az esti órákban a George Washington Emlékmű előtti füves területen álló, nagyméretű színpadon tartják az ünnepi műsort, amely Donald Trump elnök beszédével zárul, majd késő este "minden idők legnagyobbjaként" beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Az előzetes közlemények szerint több százezer tűzijáték-rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd.

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