Elemzés a vb-nyolcaddöntők előtt: Svájc futballnagyhatalom lett, a szuperszámítógép szerint a franciák az esélyesek

Mind a négy világbajnokságon (2014 Brazília, 2018 Oroszország, 2022 Katar és most) az európai csapatok vannak többségben. Viszonylag állandó a dél-amerikai csapatok aránya a nyolcaddöntőben (az átlag négy, a saját szubkontinensen, Brazíliában öten voltak). A Concacaf-zónából versenyben van a három rendező, Oroszországban és Katarban csak egy csapat volt abból a zónából, 2014-ben ellenben a mostanihoz hasonlóan három.

A csoportszakasz nagy nyertese a mostani világbajnokságon Afrika volt, tíz csapatából csak Tunézia esett ki. Az első forduló az egyenes kieséses szakaszban azonban vízválasztó volt: a nyolc afrikaiból hat búcsúzott, igaz, Szenegál vagy a Zöld-foki Köztársaság kiválóan helyt állt. Két csapat (Marokkó, Egyiptom) jutott a legjobb 16 közé, ahogyan Katarban és Brazíliában is.

Ázsia nem ad csapatot a 16-ba, ez jelentős változás a katari háromhoz képest. Legutóbb 2014-ben nem jutott ázsiai válogatott a nyolcaddöntőbe.

A zónák szerint megosztás a legutóbbi négy világbajnokságon

2026 2022 2018 2014

Európa 7 7 10 6

Dél-Amerika 4 3 4 5

Concacaf-z. 3 1 1 3

Afrika 2 2 – 2

Ázsia – 3 1 –

Mindössze négy olyan válogatott akad, amelyik mind a négy tornán eljutott legalább a legjobb tizenhat közé: Argentína, Brazília, Franciaország és talán némi meglepetésre Svájc. Anglia, Portugália és Svájc a legutóbbi három tornán bejutott a nyolcaddöntőbe, Brazíliában ellenben egyik sem.

Az elmúlt tizenkét évet tekintve Egyiptom, Norvégia, Kanada és Paraguay most először játszhat a nyolc közé jutásért. Mexikó és az Egyesült Államok, miként Kolumbia és Belgium az elmúlt 12 évben háromszor jutott be a tizenhatba, az Egyesült Államok 2018-ban, a másik háromKatarban hiányzott a legjobbak közül.

Németország 2014 óta egyszer sem jutott be a legjobb tizenhat közé.