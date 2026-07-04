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Nyitókép: Pixabay

47 évesen elhunyt egy rendezvényen a magyar sport szupersztárja

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Életének 47. évében, váratlanul elhunyt Kertész Krisztián, kétszeres abszolút magyar ralibajnok navigátor, aki Hadik András oldalán ért fel a csúcsra. A sportoló egy autós rendezvényen lett rosszul.

Életének 47. évében, váratlanul elhunyt a kétszeres abszolút magyar ralibajnok navigátor, Kertész Krisztián. Hadik András oldalán 2020-ban és 2021-ben ünnepelhetett abszolút magyar bajnoki címet – írja az Index összefoglalója.

A Borsod24 információi szerint pénteken egy máriapócsi autós rendezvényen lett rosszul, a kiérkező mentők pedig már nem tudták megmenteni az életét.

Kertész Krisztián pályafutásának legmeghatározóbb időszakát Hadik Andrással töltötte, akivel kisebb megszakításokkal tizenkét éven át versenyzett. Az elmúlt években Csomós Miklós és Turán Frigyes mellett is navigált, utolsó ORB-futamán pedig Klausz Kristóf oldalán, a tavalyi Győr Rallyn az abszolút harmadik helyen zárt.

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