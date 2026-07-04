Meghökkentő helyre hívta meg Zelenszkij Putyint

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője pénteken jelentette be a város teljes elfoglalását. Kovaljov elmondása szerint az ukrán fegyveres erők műveletirányítási központjának automatizált rendszere, valamint a DELTA rendszer harchelyzetet megjelenítő adatai alapján Kosztyantinyivka továbbra is az ukrán erők ellenőrzése alatt áll.

„Az oroszok nem hagynak fel a Kosztyantinyivka elfoglalására irányuló kísérleteikkel.

Előfordul, hogy kis létszámú, 1-3 fős gyalogsági csoportok beszivárognak az ukrán csapatok harcrendjének mélységébe. A városban továbbra is diverzánsellenes műveletek zajlanak.

A behatolókat felderítik és megsemmisítik” – fejtette ki a szóvivő. Hozzátette, hogy pénteken ezen a hadműveleti irányon az orosz hadsere 11 rohamot hajtott végre, de egyikkel sem ért el sikert. „Ehelyett az oroszok immár nem először a legmagasabb rangú tisztségviselők útján nyílt dezinformációt és álhíreket terjesztenek” – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák továbbra is tartják állásaikat a kijelölt védelmi vonalakon. „A helyzet továbbra is súlyos, de az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll” – tette hozzá Kovaljov.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon tárgyalni hívta Putyint Kosztyantinyivkába.

„Ha Kosztyantinyivka valóban orosz ellenőrzés alatt áll, akkor Putyinnak valószínűleg nem jelentene gondot, hogy ott találkozzon velem, és diplomáciai megoldásokat keressünk a háború végleges befejezésére” – írta bejegyzésében. Egyúttal kijelentette: a város elfoglalása viszont „csupán egy újabb orosz hazugság, hogy legalább valamilyen hírt tudjanak gyártani.”

Eközben most Szentpétervárt érte súlyos ukrán dróntámadás. Találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol helyi sajtóforrások szerint hatalmas tűz ütött ki. Oroszország sok részén üzemanyaghiány van az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt.