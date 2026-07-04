Elképesztő csillaghullás Wimbledonban

A hatodikként rangsorolt Anisimova honfitársával, a 26. helyen kiemelt Madison Keysszel csapott össze és remekül kezdte a mérkőzést, amelynek első játszmáját 33 perc alatt nyerte meg 6:3-ra. A tavalyi ausztrál nyílt bajnokságon győztes Keys viszont a folytatásra feljavult, gyorsan brékelt és 6:2-es játszmával egyenlített, majd a döntő szettben 2:1-es vezetése után elvette riválisa szervagémjét és a folytatásban magabiztos adogatójátékkal megnyerte a mérkőzést, amely 1 óra 41 percen át tartott.

Stollár Fanny horvát társával szetthátrányból fordított, így vette sikerrel a wimbledoni teniszbajnokság vegyes párosversenyének első fordulóját. Stollár és Mate Pavic a nyolcaddöntőbe jutásért Hugo Nys és Quinn Gleason kettősével találkozott és 3:6, 7:6 (7-5), 6:4-re győzött.

A majdnem négy év után visszatért Serena Williams sérülés miatt nem lép pályára szombaton párosban a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tornán.

3. forduló, egyes (a 16 közé jutásért) nők:

Keys (amerikai, 26.)-Anisimova (amerikai, 6.) 3:6, 6:2, 6:3

Alexandra Eala (fülöp-szigeteki, 29.)-Swiatek (lengyel, 3.) 7:6 (11-9), 6:2

Mertens (belga, 25.)-Ribakina (kazah, 2.) 7:6 (7-4), 6:1

Kosztyuk (ukrán, 12.)-Navarro (amerikai, 23.) 6:2, 4:6, 6:1

Bouzkova (cseh, 21.)-Szamszonova (orosz) 4:6, 7:6 (7-3), 6:4 Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Ostapenko (lett) 6:4, 6:4 Muchova (cseh, 10.)-Sawangkaew (thaiföldi) 6:2, 7:6 (7-1)

férfiak:

Zverev (német, 2.)-Giron (amerikai) 6:2, 7:6 (7-4), 6:4

Cobolli (olasz, 9.)-Hacsanov (orosz, 19.) 0:6, 7:6 (7-4), 6:7 (5-7), 6:2, 6:2

Lehecka (cseh, 13.)-Munar (spanyol) 6:4, 6:4, 4:6, 6:4

De Minaur (ausztrál, 5.)-Svajda (amerikai) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 Struff (német)-Medvegyev (orosz, 8.) 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5 Hurkacz (lengyel)-Paul (amerikai, 21.) 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2 Sinner (olasz, 1.)-Brooksby (amerikai) 6:4, 6:3, 6:4 Djokovic (szerb, 7.)-Rinderknech (francia, 25.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7-4) Mocsizuki (japán)-Jodar (spanyol, 23.) 1:6, 7:6 (7-5), 6:4, 6:4 Szafjullin (orosz)-Fonseca (brazil, 24.) 6:3, 6:3, 6:3

(Nyitóképünkön: a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (j) a lengyel Iga Swiatek gratulációját fogadja, miután gyõzött ellene a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyesének harmadik fordulójában)