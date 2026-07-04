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A Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (j) a lengyel Iga Swiatek gratulációját fogadja, miután gyõzött ellene a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyesének harmadik fordulójában Londonban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Neil Hall

Elképesztő csillaghullás Wimbledonban

Infostart / MTI

A második kiemelt Jelena Ribakinához és a címvédő Iga Swiatekhez hasonlóan a tavalyi döntős amerikai Amanda Anisimova számára is a szombati játéknap jelentette a végállomást a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tenisztornán.

A hatodikként rangsorolt Anisimova honfitársával, a 26. helyen kiemelt Madison Keysszel csapott össze és remekül kezdte a mérkőzést, amelynek első játszmáját 33 perc alatt nyerte meg 6:3-ra. A tavalyi ausztrál nyílt bajnokságon győztes Keys viszont a folytatásra feljavult, gyorsan brékelt és 6:2-es játszmával egyenlített, majd a döntő szettben 2:1-es vezetése után elvette riválisa szervagémjét és a folytatásban magabiztos adogatójátékkal megnyerte a mérkőzést, amely 1 óra 41 percen át tartott.

Stollár Fanny horvát társával szetthátrányból fordított, így vette sikerrel a wimbledoni teniszbajnokság vegyes párosversenyének első fordulóját. Stollár és Mate Pavic a nyolcaddöntőbe jutásért Hugo Nys és Quinn Gleason kettősével találkozott és 3:6, 7:6 (7-5), 6:4-re győzött.

A majdnem négy év után visszatért Serena Williams sérülés miatt nem lép pályára szombaton párosban a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tornán.

(Nyitóképünkön: a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (j) a lengyel Iga Swiatek gratulációját fogadja, miután gyõzött ellene a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyesének harmadik fordulójában)

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