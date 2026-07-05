Féltucatnyi helyen lobbantak fel a lángok vasárnap

A tájékoztatás szerint a lángokat a hódmezővásárhelyi, a szegedi és az orosházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. Munkájukat hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és mindszenti vízszállítók, valamint egy erőgép is segíti.

Száraz fű és aljnövényzet égett Tápiószecsőn, a Kisperjés dűlőn. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett.

Kigyulladt egy garázs Tiszaalpáron, a Jókai Mór utcában. A száz négyzetméternyi alapterületű épület teljes terjedelmében égett.

Kigyulladt egy pince Budapest XIII. kerületében, a Hegedűs Gyula utcában. A pincében mintegy négy négyzetméteren keletkezett tűz.

Mintegy ezer darab körbála gyulladt ki Györkönyön, a Kossuth Lajos utcában. A paksi, a kalocsai, a bonyhádi hivatásos, valamint helyi önkéntes tűzoltók hét vízsugárral oltják a lángokat. Hasonló tűz volt Kiskunmajsa külterületén, az 5411-es út 4-es kilométerénél a közelében is..