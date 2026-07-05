ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Féltucatnyi helyen lobbantak fel a lángok vasárnap

Infostart / MTI

Tarló gyulladt ki Hódmezővásárhely külterületén, a Hegyi utcában, a tűz egy napelemparkot is érint - közölte a katasztrófavédelem. Másutt garázs égett, volt, ahol garázsban keletkezett tűz.

A tájékoztatás szerint a lángokat a hódmezővásárhelyi, a szegedi és az orosházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. Munkájukat hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és mindszenti vízszállítók, valamint egy erőgép is segíti.

Száraz fű és aljnövényzet égett Tápiószecsőn, a Kisperjés dűlőn. A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett.

Kigyulladt egy garázs Tiszaalpáron, a Jókai Mór utcában. A száz négyzetméternyi alapterületű épület teljes terjedelmében égett.

Kigyulladt egy pince Budapest XIII. kerületében, a Hegedűs Gyula utcában. A pincében mintegy négy négyzetméteren keletkezett tűz.

Mintegy ezer darab körbála gyulladt ki Györkönyön, a Kossuth Lajos utcában. A paksi, a kalocsai, a bonyhádi hivatásos, valamint helyi önkéntes tűzoltók hét vízsugárral oltják a lángokat. Hasonló tűz volt Kiskunmajsa külterületén, az 5411-es út 4-es kilométerénél a közelében is..

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Féltucatnyi helyen lobbantak fel a lángok vasárnap

hódmezővásárhely

tűzoltás

garázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rágózással is bekerülhetnek mikroműanyagok a szervezetbe

Rágózással is bekerülhetnek mikroműanyagok a szervezetbe
A rágás során a gumialapból apró mikroműanyag-részecskék válhatnak le, melyeket a nyállal együtt lenyelünk, majd az emésztőrendszerbe jutnak. Ezek többsége várhatóan kiürül a szervezetből, ugyanakkor egy részük felszívódhat és bekerülhet a vérkeringésbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének mesteroktatója az InfoRádióban elmondta: nem kell rögtön megijedni az olyan hírektől, hogy a rágózással mikroműanyagok kerülhetnek a szervezetbe, de azt sem javasolja, hogy „mindennapos élelmiszerként” fogyasszuk.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja

Bejelentette igényét a kormányzásra Németország legerősebb pártja

Véget ért vasárnap a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kétnapos kongresszusa, amelyen a küldöttek megerősítették pozíciójában a párt két társelnökét, Tino Chrupallát és Alice Weidelt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elfelejthetjük jó időre a tikkasztó kánikulát? Rendkívüli időjárás-előrejelzés érkezett Magyarországra

Elfelejthetjük jó időre a tikkasztó kánikulát? Rendkívüli időjárás-előrejelzés érkezett Magyarországra

HungaroMet: A sok napsütést olykor felhőzet zavarja, de zápor, zivatar inkább csak a hét elején fordulhat elő.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Iran's supreme leader absent as senior officials attend ayatollah's funeral

Mojtaba Khamenei has not been seen in public since the attack which killed his father at the onset of the US-Israel war with Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 5. 17:08
Magyar Péter külföldre megy, eljött Vitézy Dávid nagy lehetősége
2026. július 5. 16:07
Kínos számot mondott be Vitézy Dávid
×
×