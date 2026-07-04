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Nyitókép: Pixabay

Alaptörvény, várólisták, iskolakezdési támogatás – a nap legfontosabb hírei

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Benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó, 12 pontból álló javaslatot az Országgyűlésnek a kormány, a közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt 4 évben több mint 1024 milliárd forintot fizetett ki az állam az autópálya-koncesszornak, a Fidesz-frakció szerint minden, 2025-ben és 2026-ban támogatott Nemzeti Kulturális Alap-pályázat kulturális célokat szolgált – a nap legfontosabb hírei.

Benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó, 12 pontból álló javaslatot az Országgyűlésnek a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: a tervezet egyebek mellett korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, és erősítené az Alkotmánybíróság, valamint a bírói önigazgatás függetlenségét. A javaslat létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, visszaadná az Alkotmánybíróság egyes hatásköreit is.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány által benyújtott Alaptörvény-módosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon. Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha ezek a változások megvalósulnak, akkor bárkivel bármit meg lehet tenni az országban.

Hatályba lépett az egészségügyi várólista-csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban.

Adómentes lesz a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, és az összeget végrehajtás alá sem lehet majd vonni – jelentette be a pénzügyminiszter. A támogatás várhatóan 400 ezer gyermek után jár a családoknak. Az intézkedés célja, hogy csökkentse az iskolakezdéssel járó terheket, különösen a rászorulók számára.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az elmúlt 4 évben több mint 1024 milliárd forintot fizetett ki az állam az autópálya-koncesszornak. Vitézy Dávid bejelentette: megkezdték a 35 évre szóló, csaknem 24 ezer milliárd forintos szerződés átvilágítását. Hozzátette: az Európai Bizottság jelenleg kötelezettségszegési eljárást folytat az ügyben, mert vizsgálja a koncessziós szerződés jogszerűségét.

Pontosította a korábbi tájékoztatást a kisvállalkozások elektromosautó-támogatásával kapcsolatban a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület. A szakmai egyeztetések szerint nem indul új támogatási program a Helyreállítási Tervben.

A polgárőrök szerepe egyre fontosabb a közbiztonság fenntartásában, különösen a kisebb településeken és a határvédelemben – mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán. A rendezvényen szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködésének erősítéséről.

Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása - mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup-ökoszisztéma fejlesztését.

Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás országszerte. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, de a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. Az őszi árpa országos termésátlaga 5,5-6,5 tonna hektáronként. A kukorica helyzete kedvezőtlenebb, ezért a szakemberek az aszály egyik legnagyobb vesztesének tartják.

Riasztották a NATO készültségi vadászgépeit, mert egy Hongkongból Londonba tartó kínai utasszállító nem lépett kapcsolatba a román légi irányítással – közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta: a magyar Gripenek a román–magyar határ közelében felszálltak, majd miután figyelmeztették az Airbus A350-es repülőgépet, visszatértek a kecskeméti bázisra.

Ukrajna cáfolta az orosz bejelentést, miszerint az orosz hadsereg elfoglalta a donyecki régióban fekvő Kosztyan-tinyivkát. Az ukrán vezérkar szóvivője közölte: a város továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll, és a védelmi erők a kijelölt állásokban folytatják a harcot. Az ukrán fél azt állítja, hogy az orosz vezetés szándékosan terjeszt valótlan információkat.

Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek az Egyesült Államokban az ország fennállásának 250. évfordulójára. A központi eseményeket Washingtonban és Philadelphiában tartják. A fővárosban parádé, légibemutató, ünnepi műsor és látványos tűzijáték várja az érdeklődőket, Donald Trump elnök beszédével.

Nem találtak sok bliccelőt a hatóságok a júniusi fővárosi kiemelt akcióban. A csaknem 27 ezer ellenőrzött utas kevesebb mint 1 százalékának kellett pótdíjat fizetnie. A hatóságok 228 embert igazoltattak, és elfogtak egy körözött bűnözőt, valamint egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit.

Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajók, programhajók, és bulihajók is indulnak.

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Kezdőlap    Belföld    Alaptörvény, várólisták, iskolakezdési támogatás – a nap legfontosabb hírei

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Marokkó 3-0-ra legyőzte Kanadát, és ezzel a negyeddöntőbe jutott a labdarúgó-világbajnokságon. A Paraguay–Franciaország meccs győztese vár rajuk a nyolc között. Kanada az első kieső a három rendező ország közül, az Egyesült Államok és Mexikó még versenyben van.
 

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Várhatóan még nyáron új államfőt választ az Országgyűlés: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit – videó

Várhatóan még nyáron új államfőt választ az Országgyűlés: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit – videó

Magyar Péter miniszterelnök videón és 12 pontban tette közzé a módosítások részleteit. Kevesebb sarkalatos törvény lesz, az országgyűlési képviselők mandátumát három ciklusra (12 évre) korlátozzák. A mai képviselők mandátumát ez nem érinti, de a következő választásoktól alkalmazandó lesz. Mennek a vármegyék és a főispánok.
 

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Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentette az Alaptörvény-módosítás részleteit

Szombaton sincs megállás a belpolitikában: az egyetemi kuratóriumi pályázatok kiírása mellett továbbra is az uniós források és a költségvetés helyzete áll a fókuszban. Emellett napvilágot látott a kormány átfogó energiatörvény-tervezete, amely a dinamikus tarifák bevezetésével és komoly bürokráciacsökkentéssel reformálná meg a hazai árampiacot. Ezzel párhuzamosan az energiahatékonysági szabályok is szigorodnak, így az állami szervek az uniós értékhatár felett már csak közel nulla energiaigényű épületeket vásárolhatnak vagy bérelhetnek. A nap egyik legfontosabb politikai fejleményeként Magyar Péter fog beszélni arról, hogy a kormány benyújtja az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek részleteit délután 16 órakor ismerteti egy rendkívüli bejelentésben. Szombati híreink a kormányzati munkáról percről percre.

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