ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 15. szombat Mária
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Sinkó Eszter: a születéskor várható élettartamban rosszul áll Magyarország

Infostart / InfoRádió

Az Európai Unió országaiban átlagosan a GDP 7 százalékát fordítják egészségügyre, a magyar szám 4,7, ezért is örvendetes, hogy évről évre 500 milliárd forinttal többet fordítana egészségügyre a Tisza-kormány – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorban Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programigazgatója.

Magyarországon GDP 4,5-4,7 százaléka jut egészségügyre. Hogy ez kevés-e vagy sok annak fényében, hogy az uniós tagállami átlagos közkiadás bő 7 százalék, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, még Szlovákiában is majdnem 7 százalék ez az arányszám.

„Van hová fejlődni. Nem véletlen, hogy akkor, amikor a Tisza megjelentette a saját programját, az egészségügyet a zászlajára tűzve azt mondta, hogy minimum 500 milliárd forinttal emelni akarja a közkiadásokat, a következő évben még 500 milliárddal, és így tovább. Ez jó hír” – szögezte le.

Mennyi 500 milliárd forint?

Ez az 500 milliárd nagyon nagy összegnek tűnik, de ha az egészségügyi kiadásokat nézzük, egyes adatok szerint jelenleg 2000 milliárd forint hiányzik az egészségügyből. Ezt kommentálva elmondta: az idei esztendőben a GDP körülbelül 90 ezer milliárd forint lesz, az pedig, amit közkiadásból elköltünk egészségügyre, 3,5-4 ezer milliárd, ehhez képest kell nézni azt, amit el fogunk költeni.

„Szűken véve tehát a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök nélkül körülbelül

3 ezer milliárd forintot költünk egészségügyre.

Ehhez képest ha hozzáadjuk az 500 milliárdot, azért az több mint 15 százalékos javulás lehetőségét nyújtja” – vetette össze az aktuális tényszámokkal a lehetséges növekményt.

Nem az egészségben eltöltött évek számával van a baj

A GDP-arányos EU-rangsorban ugyanúgy nem állunk jó helyen, mint az egészségben eltöltött évek számában, amire szintén van adat: drámainak tűnik, hogy Magyarországon 10 férfiból 4 nem éri meg a 65 évet, vagyis a nyugdíjkorhatárt. Ezt pontosítva megjegyezte:

idehaza a születéskor várható élettartam 77 év, a nőké körülbelül 80 év, a férfiaké 74 év. Az egészségben eltöltött életévek számában 62-64 között mozgunk.

Utóbbival elvileg elérjük az uniós átlagot, de Sinkó Eszter felhívta a figyelmet, hogy ez az adat önbevalláson alapul, ami azt jelenti, hogy „a magyar emberek egészségtudatossága esetleg máshol állhat, mint más országoké”. Ausztria hasonló adata viszont 60 év körül van.

A születéskor várható élettartamban ugyanakkor rosszul állunk, az több mint 4 évvel alacsonyabb, mint a nyugat-európai átlag.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült, a beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Sinkó Eszter: a születéskor várható élettartamban rosszul áll Magyarország

eu

aréna

gdp

egészségügy

sinkó eszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sinkó Eszter: a születéskor várható élettartamban rosszul áll Magyarország

Sinkó Eszter: a születéskor várható élettartamban rosszul áll Magyarország
Az Európai Unió országaiban átlagosan a GDP 7 százalékát fordítják egészségügyre, a magyar szám 4,7, ezért is örvendetes, hogy évről évre 500 milliárd forinttal többet fordítana egészségügyre a Tisza-kormány – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorban Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programigazgatója.
 

Van megoldás a kórházi ágyak ügyére Magyarországon – Sinkó Eszter az Arénában

A Horvátországba utazott magyar turisták jelentős részéről alig van adat

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kifut a kamatstop, de mi lesz több mint 200 ezer hitelessel?

Kifut a kamatstop, de mi lesz több mint 200 ezer hitelessel?

Több mint 200 ezer magyar hitelesre vonatkozik kamatstop, de egyelőre nem tudni, mi történik velük ősszel, erről beszélgettünk a pénteki Checklistben. A kormány jelezte, hogy szeptember végével a mostani rendszer megszűnik, a rászorulóknak viszont új megoldást ígért. Kiknek és mennyivel nőhet a törlesztője, és hogyan lehet úgy kivezetni a kamatstopot, hogy ne kerüljenek bajba a leginkább érintett adósok? Palkó Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével vizsgáljuk meg a kérdést. Az adás első részében arról beszélgettünk, hogy az Alkotmánybíróság elutasította a Fidesz–KDNP beadványát, amely az uniós források felszabadításához kapcsolódó törvény több pontját támadta. De pontosan mi is a vita tárgya, mit mondott ki most az Alkotmánybíróság, és mit jelenthet a döntés az uniós pénzek szempontjából? Szabó Dánielt, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos! Lesz 2027-ben is Sziget Fesztivál: 5 napos lesz, már árulják a bérleteket 299 euróért

Hivatalos! Lesz 2027-ben is Sziget Fesztivál: 5 napos lesz, már árulják a bérleteket 299 euróért

Aki jövő vasárnapig regisztrál, kedvezményesen juthat fesztiválbérlethez a 2027-es Szigetre - és már most beleszólhat abba, ki lépjen fel.

BBC
Business Sport Travel Science
Jason Arday, ex-Cambridge professor at centre of plagiarism row, found dead

Jason Arday, ex-Cambridge professor at centre of plagiarism row, found dead

His family said it was "in shock to have lost this amazing father, partner, brother, uncle and son" after the academic was found dead in London on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 08:57
Átszakította a szalagkorlátot egy turistabusz az M31-esen, kis híján felborult
2026. augusztus 15. 08:21
Megkezdődhet a különleges művelet Pakson – üzent Magyar Péter
×
×