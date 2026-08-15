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Dry burning reeds on the nature
Nyitókép: kristo74/Getty Images

A vasútat is megbénította a tűz Szegednél

Infostart / MTI

Szegeden a Sándorfalvi út és a Vértói út között a vasúti forgalmat is leállították szombaton egy időre tűzeset miatt. A lángokat hat vízsugárral határolták körbe. Ezenkívül tűzoltói beavatkozásra van szükség az Erdőszéli úton és a Bordányi úton is.

A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint a Vértói úton, a Merkúr út közelében, a vasút mellett égő gaz, avar tüzét makói, ruzsai, hódmezővásárhelyi, kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz.

Ezen az úton korábban egy másik tűzeset is volt, a nagy területen égő avart szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók oltották el.

Az Erdőszéli úton körülbelül hatvan nagy méretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A kisteleki és szegedi hivatásos tűzoltók ott már eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik.

A Bordányi úton is az utómunkálatok zajlanak. Ott nagyjából kétezer négyzetméteren erdő aljnövényzete, gaz, avar kapott lángra, a tűz veszélyt jelentett egy lakatlan tanyára is. Ott a szegedi hivatásos tűzoltók dolgoznak, az oltóvizet a Subasa egyesület vízszállítója biztosítja. Elhúzódó munkálatokra számítanak.

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