A vasútat is megbénította a tűz Szegednél

A katasztrófavédelem tájékoztatás szerint a Vértói úton, a Merkúr út közelében, a vasút mellett égő gaz, avar tüzét makói, ruzsai, hódmezővásárhelyi, kiskunmajsai hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz.

Ezen az úton korábban egy másik tűzeset is volt, a nagy területen égő avart szegedi és hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók oltották el.

Az Erdőszéli úton körülbelül hatvan nagy méretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A kisteleki és szegedi hivatásos tűzoltók ott már eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik.

A Bordányi úton is az utómunkálatok zajlanak. Ott nagyjából kétezer négyzetméteren erdő aljnövényzete, gaz, avar kapott lángra, a tűz veszélyt jelentett egy lakatlan tanyára is. Ott a szegedi hivatásos tűzoltók dolgoznak, az oltóvizet a Subasa egyesület vízszállítója biztosítja. Elhúzódó munkálatokra számítanak.