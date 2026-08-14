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Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Van megoldás a kórházi ágyak ügyére Magyarországon – Sinkó Eszter az Arénában

Infostart / InfoRádió

Magyarországon lakosságarányosan még mindig nagyon sok kórházi ágy van, miközben sokkal több beteget kellene egynapos beavatkozások keretében ellátni, sokkal több ápolási intézményre is szükség lenne a már magatehetetlen betegeknek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programigazgatója.

A kórházak kapcsán rendre felvetődik a kérdés és központivá is válik, hogy sok vagy kevés a kórház, illetve benne az ágy. Amikor pedig valaki kórházbezárásról, összevonásról, ágyszámcsökkentésről beszél, arra többnyire rázúdul a népharag, mert nyilván mindenki azt szeretné, hogy ahol ő él, legyen teljes személyzettel működő kórház éjszakai ügyelettel. De ez nem valósítható meg és nem is életszerű – mondta Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Rögzítette:

Magyarországon csaknem 60 ezer kórházi ágy van jelenleg, de ennek ötöde nem működik,

mivel nincs elegendő munkaerő az egészségügyben.

„A jelenlegi körülmények között az egészségügyi intézmények nem tudják teljesíteni azokat a feladatokat, amelyeket rájuk rónak. A csökkentett ágyszám egyébként még mindig soknak számít nemzetközi összevetésben, azon országok közé tartozunk, ahol a kórházi ágyak száma lakosságarányosan magas” – fogalmazott.

Ahhoz, hogy a kevés ágy valóban elég is legyen, szerinte abba az irányba kell az ellátásnak elmozdulnia, hogy

  • nagyobb hangsúly kerüljön az egynapos beavatkozásokra, és
  • a beavatkozások nagyobb aránya jól felszerelt szakrendelőkben történjen.

Mindkettő segítené a kórházak tehermentesítését.

Beszélt arról is, hogy most 15-20 százalék körül van azon betegek aránya, akik egynapos beavatkozás keretében kapják meg az ellátást, ezt a számot kellene feltornászni, hogy „pörögjön a rendszer”.

Egyértelműen helyeselte, hogy a Magyar Orvosi Kamara új elnöke, Álmos Péter szintén az InfoRádió Aréna című műsorában közölte: érdemes lenne azon gondolkozni, hogyan „profilozhatók át” kórházak Magyarországon. Lehetne például olyan, amelyik nem ad éjszakai ügyeleti ellátást, de nappal valamilyen szakrendelői funkciót is ellát.

„Európában máshol is jellemző, hogy a profilt megváltoztatják, hiszen egyre több olyan idős beteg van, aki az otthonában már nem maradhat. Ők befekhetnek ápolási jellegű intézménybe, és ott kaphatnak akár időleges, akár hosszabb ellátást, felügyeletet. Ezt muszáj lenne elrendezni Magyarországon is, profilváltásra egyértelműen szükség van. Az ágyakat egy időben elkezdték átprofilírozni, például a szociális ellátás irányába kivonni, de akkor ezek a kísérletek annyiban maradtak, csak megváltoztatták a névtáblát, de egyébként a funkciót tekintve semmi változás nem történt. Ápolási otthonokra, intézményekre nagyon nagy szükség lenne, sok idős, Parkinson-kóros vagy egyéb megbetegedéssel küzdő embert például egyszerűen nem lehet hová elhelyezni. Az ezzel kapcsolatos helyzet lesújtó Magyarországon” – ecsetelte Sinkó Eszter.

Szerinte

méltósággal megöregedni vagy meghalni Magyarországon nagyon nehéz,

erre az kaphat esélyt, akinek sok pénze van.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült, a beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Belföld    Van megoldás a kórházi ágyak ügyére Magyarországon – Sinkó Eszter az Arénában

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Van megoldás a kórházi ágyak ügyére Magyarországon – Sinkó Eszter az Arénában

Van megoldás a kórházi ágyak ügyére Magyarországon – Sinkó Eszter az Arénában

Magyarországon lakosságarányosan még mindig nagyon sok kórházi ágy van, miközben sokkal több beteget kellene egynapos beavatkozások keretében ellátni, sokkal több ápolási intézményre is szükség lenne a már magatehetetlen betegeknek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programigazgatója.
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