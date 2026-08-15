Vége a fürdőzésnek: az év hátralévő részére lezártak egy strandot a Velencei-tónál

A fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és a vízminőség ellenőrzése sem végezhető el megfelelően.

A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatnak megfelelően lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató táblákat. A közleményben arra kérik a fürdőzőket, hogy tartsák be a tilalmat – olvasható.

A döntés hátterében nem önmagában vízminőségi probléma áll, hanem az, hogy a rendkívül alacsony vízállás miatt a fürdővíz ellenőrzésének feltételei sem biztosítottak. A korlátozás újabb jele annak, hogy a Velencei-tó alacsony vízszintje már közvetlenül is érinti a strandszezont.

(Nyitóképünk illusztráció: A drónnal készült felvételen a Velencei-tó partszakasza Velencénél 2026. július 22-én. A tó vízállása ezen a napon 36 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.)