Elképesztő országos csúccsal Eb-döntős a magyar női váltó

A magyar staféta Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállításban futott a két előfutam közül a másodikban, melyből az elsőhöz hasonlóan az első három egység jutott egyenesen a fináléba. A két futamból további két legjobb idővel is tovább lehetett lépni, ám a magyaroknak nem kellett számolgatnia.

A váltó nagyszerű futással a harmadik helyen ért célba 42.84 másodperccel, amely 48 századdal jobb az eddigi magyar rekordnál.

A finálét közép-európai idő szerint 22.48-tól tartják.