Hatalmas fordulat a fiatalok ismerkedésében, ez a SABSing

Az amerikai egyetemi közegből kiindult, „látni és látszani” elven alapuló trend lényege, hogy a fiatalok tudatosan olyan nyilvános helyeken – könyvtárakban, kávézókban vagy parkokban – töltik az idejüket, ahol esély van arra, hogy összefussanak a szimpatikus ismeretlennel – olvasható a elle.hu-n.

A kifejezés a Pennsylvaniai Egyetem hallgatói lapjából terjedt el, és bár a koncepció lényegében a mindennapi jelenlétre épít, a közösségi médiás és applikációs randizás ellensúlyaként egyre népszerűbbé válik.

A trend egyik legviccesebb része, hogy lényegében egy teljesen hétköznapi dolognak adott nevet: kimenni otthonról és időt tölteni más emberek között. A különbség talán a szándékban van, ugyanis a SABSing során nem feltétlenül azért ülünk be valahova, mert konkrét dolgunk van ott, inkább azért, mert sejtjük, ott lehet az a valaki, aki tetszik nekünk.