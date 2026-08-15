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Hatalmas fordulat a fiatalok ismerkedésében, ez a SABSing

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A digitális platformok helyett egyre többen keresik a spontán, valós idejű találkozások lehetőségét a fiatalok körében, amellyel egyre nagyobb teret nyer az úgynevezett SABSing jelenség.

Az amerikai egyetemi közegből kiindult, „látni és látszani” elven alapuló trend lényege, hogy a fiatalok tudatosan olyan nyilvános helyeken – könyvtárakban, kávézókban vagy parkokban – töltik az idejüket, ahol esély van arra, hogy összefussanak a szimpatikus ismeretlennel – olvasható a elle.hu-n.

A kifejezés a Pennsylvaniai Egyetem hallgatói lapjából terjedt el, és bár a koncepció lényegében a mindennapi jelenlétre épít, a közösségi médiás és applikációs randizás ellensúlyaként egyre népszerűbbé válik.

A trend egyik legviccesebb része, hogy lényegében egy teljesen hétköznapi dolognak adott nevet: kimenni otthonról és időt tölteni más emberek között. A különbség talán a szándékban van, ugyanis a SABSing során nem feltétlenül azért ülünk be valahova, mert konkrét dolgunk van ott, inkább azért, mert sejtjük, ott lehet az a valaki, aki tetszik nekünk.

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