Az MKIF szerint félrevezetők a túlárazásról szóló kormányzati állítások

A társaság a közleményben a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben.

Az MKIF Zrt. azt írta: visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna feladathoz vagy kárt okozott volna az államnak.

Jelezték: a kormány legutóbbi döntéséről a sajtóból értesültek, hivatalos tájékoztatást még nem kaptak a minisztériumtól, de nyitottak a szakmai egyeztetésre.

Emlékeztettek arra, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásban a legmagasabb szintű üzemeltetési szolgáltatásra, valamint a teljes pályaszakasz, a hidak, a pihenők és a csomóponti ágak többszöri felújítására kértek tőlük ajánlatot. Az üzemeltetés költségeire és az állítólagos túlárazásra vonatkozó állítások a társaság szerint szakmailag félrevezetőek, mivel az adatok kizárólag azonos műszaki tartalom, szolgáltatási színvonal, időtáv és kockázatvállalás mellett hasonlíthatók össze.

Az MKIF Zrt. közleményében leszögezte: a politikai vitákban nem kíván részt venni, a jövőben is a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, valamint a kezelésében lévő hálózat biztonságos és magas színvonalú üzemeltetésére koncentrál.