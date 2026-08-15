Eb-döntők, foci és sznúker – sport a tévében

M4 Sport
8.15 és 20.25: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
9.30 és 18.30: Úszás, Európa-bajnokság, Párizs
14.30: Ritmikus gimnasztika, világbajnokság, Frankfurt, együttes kéziszercsapatok döntője
16.30: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-MTK Budapest
M4 Sport+
14.45: Torna, női Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők
17.30: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Kisvárda
20.25: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
Sport 1
9.00: Darts, New Zealand Masters, Auckland
20.15: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Fenerbahce
Sport 2
14.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-FC Porto
Eurosport 1
8.25 és 20.30: Atlétika, Európa-bajnokság, Birmingham
14.30: Sznúker, China Open, negyeddöntő, Tajjüan
Eurosport 2
8.00: Sznúker, China Open, negyeddöntő, Tajjüan
14.15 és 17.00: Kerékpár, Arctic Race of Norway, 3. szakasz
15.30: Kerékpár, Cseh körverseny, 3. szakasz
19.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, Memphis
Spíler 2
19.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Getafe CF
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Rayo Vallecano
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Heidenheim
15.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Bayern München-RB Leipzig
17.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Borussia Dortmund-AS Roma
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Karlsruher SC
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol harmadosztály, Notts County-Leicester City
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Middlesbrough-Lincoln City
18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Birmingham City
21.15: Labdarúgás, Olasz Kupa, Torino FC-Carrarese