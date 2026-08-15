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Venyercsán Bence a férfi maratoni gyaloglásban a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon 2026. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az Eb-dobogóért harcolt a magyar sportoló, egy büntetés mindent átírt

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Venyercsán Bence fantasztikus versenyzéssel az utolsó kilométer elején még második volt, ám egy négyperces büntetés után végül a hatodik helyen ért célba szombaton a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.

A BHSE 30 éves sportolója a rajttól bátor taktikával, kiváló tempóban gyalogolt, a táv első kétharmadában vezetett, majd végig az első helyért harcolt. Négy kilométerrel a vége előtt az olasz Massimo Stano megelőzte, de még az utolsó bő egy kilométerre is tisztán második helyen fordult, amikor megkapta a harmadik figyelmeztetését, amiért négy percre ki kellett állnia.

A láthatóan feldúlt Venyercsán teljesítményéről mindent elmond, hogy még így is új országos csúccsal, 3:01:18 órás idővel ért célba a hatodik helyen.

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