Az Eb-dobogóért harcolt a magyar sportoló, egy büntetés mindent átírt

A BHSE 30 éves sportolója a rajttól bátor taktikával, kiváló tempóban gyalogolt, a táv első kétharmadában vezetett, majd végig az első helyért harcolt. Négy kilométerrel a vége előtt az olasz Massimo Stano megelőzte, de még az utolsó bő egy kilométerre is tisztán második helyen fordult, amikor megkapta a harmadik figyelmeztetését, amiért négy percre ki kellett állnia.

A láthatóan feldúlt Venyercsán teljesítményéről mindent elmond, hogy még így is új országos csúccsal, 3:01:18 órás idővel ért célba a hatodik helyen.