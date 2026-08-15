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A spanyol Ferran Torres ünnepli a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzésének hosszabbításában lõtt gólját az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Elvitte a Barcelona sztárját a PSG

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A Bajnokok Ligája- és friss európai Szuperkupa-győztes Paris Saint-Germain leigazolta a Barcelonától a spanyolok világbajnok futballistáját, Ferran Torrest.

A 26 éves támadó – az idei világbajnoki döntő győztes góljának szerzője – 2031-ig kötelezte el magát a francia sztárcsapathoz.

Az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, sajtóinformációk szerint ugyanakkor a PSG 50 millió eurót (18,15 milliárd forintot) fizetett a játékosért.

Ferran Torres az előző szezonban bajnok lett a Barcelonával, s minden sorozatot figyelembe véve 49 meccsen 21 gólt szerzett a csapat színeiben a 2025/26-os idényben. A katalán gárdában 2022 óta szerepelt.

A válogatottban eddig 65-ször lépett pályára és 25-ször volt eredményes.

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