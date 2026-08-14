Sós Csaba Milák Kristóffal kapcsolatban: „ezt majd Szabó Álmosnak kell megköszönni”

Szenzációs magyar este volt Párizsban a csütörtöki. Milák Kristóf kétszer is a dobogó tetején állt, 100 m pillangón a világcsúcs „mögött” 3 századmásodperccel csapott a falra, majd a 4x100-as férfi gyorsváltó záróembereként húzta be első helyre a kvartettet.

Sós Csaba, az úszók szintén Párizsban tartózkodó szövetségi kapitánya szerint „nincs is mit mondani” Milák Kristóf teljesítményét látva.

„Ahogy figyelem a hazai tudósításokat is, gyakorlatilag felrobbant itt minden, de hát ezt tudtuk: ha ő beleáll és elvállalja, akkor odajön és nyer. Ennyi történt most is. A váltó pedig egy külön élmény volt, mert régóta számoltuk... Nem akarok sebeket föltépni: ha az olimpián úszik ennél valamivel gyengébbet, még akkor is – legrosszabb esetben – ezüstérmesek vagyunk. Tudtuk, hogy esélyes váltónk van, de az oroszokkal komoly ütközet volt, valamint a mögöttünk lévő horvátokkal, de azt is győztesen vívta meg” – részletezte.

Mint ismert, péntek késő délután jelent meg a magyar sajtóban, hogy Milák Kristóf szerepel majd ebben a gyorsváltóban. Hogy miként alakult ez így, arról elárulta: ez az edzőjének, Szabó Álmosnak a „produkciója”, mivel délben még úgy volt, egy órával később pedig már úgy, hogy igen, ezt Szabó Álmosnak kell majd megköszönni; ő „vezette le” az úszónak, ő ismeri Milák Kristófot, ő tudja, mikor mit mondhat neki. Délután 1-től fél 6-ig titkolták Milák indítását, akkor viszont már ki kellett derülnie, mivel eljött a nevezési határidő.

Vélhetően Kós Hubert örült ennek a legjobban, hiszen ő hosszú ideje szorgalmazta, hogy ez a váltó ebben a formában együtt szerepeljen. Sós Csaba szerint ez is megérne egy misét...

„Nem tisztem különösebben, hogy most megvédjem Milák Kristófot, de azért felhívnám mindenki figyelmét, hogy csütörtök este az a tizedik rajtja volt az Európa-bajnokságon,

és nem akármilyen számokat úszik, nem akármilyen ütközeteket. Szerintem úgy volt vele, hogy amikor a 100 gyors döntő után látta, hogy bombaformában van, és érezte, hogy elbírja, akkor mondott igent. Nem részleteztük ezt még az edzővel, Szabó Álmossal, de gondolom, nem kellett nagyon kérlelni, mert Milák Kristóf is érezte, hogy ez benne van a pakliban, és ha ez benne van, akkor azt ki is húzza” – ecsetelte.

Arra reagálva, hogy Milák Kristóf 100 m pillangón 3 századmásodpercre volt a világcsúcstól, majd döntő érdemei voltak a váltóaranyban, majd úgy nyilatkozott „mi lenne, ha még edzenék is”, azt mondta, az úszó nem feltétlenül komolyan fogalmazott így abban a helyzetben az M4 Sporton.

„Azért edz ő, csak egészen másképp, mint amihez hozzá vagyunk szokva, vagy ami magyar viszonyok között jellemző. Hogy valaki 100 méteren ilyen masszívan spíler legyen, és sorozatban megvédje a címét, azzal kapcsolatban emlékeztetnék a nagy Egerszegi Krisztinára is, aki a '90-os olimpián kihagyta a 100 m hátat, amiről utóbb kiderült, hogy a vegyesváltóban úszott teljesítményével aranyat nyert volna, szóval nem könnyű műfaj ez. Milák Kristóf próbálgatja önmagát. Meggyőződésem, hogy eredetileg akarta volna úszni ezt. Amikor összeállította a programját, látszott, hogy 7 nap alatt 12 alkalommal kell rajtolnia. Ez nem semmi; úgy, hogy az 50-100 méteres számoknál azért frissnek is kell lenni. Nagyon komoly rehabilitációs rutinjuk van a versenyszámok, hogy sorozatban elbírják a terhelést. A magam részéről értettem a gondolkodását, azt is, hogy miért döntött az igen mellett" – fejtegette.

Az pedig már sporttörténelem, hogy az Európa-bajnokságok 100 éves történetében először nyert Magyarország úszásban 4x100-as gyorsváltót.